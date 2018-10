ZGO Gać usprawnił proces gospodarowania odpadami

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o. jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania odpadów. Rozwiązuje on problemy odpadów komunalnych dla regionu kilkunastu gmin z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

ZGO Gać dzięki dotychczasowym przeprowadzonym inwestycjom usprawnił proces gospodarowania odpadami, przez co może przetworzyć rocznie ponad 100 tysięcy ton odpadów, w tym ok. 70 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych, które przede wszystkim trafiają do odzysku, a także recyklingu. Większość odpadów biodegradowalnych przetwarzanych jest w procesie fermentacji, a wydzielający się biogaz spalany w jednostkach kogeneracyjnych wytwarza energię elektryczną i cieplną. Ilość odpadów, trafiających po przetworzeniu na składowisko w ZGO Gać zmniejszyła się tym samym z 80% do maksymalnie 43%.

Zwiększające się wymagania w zakresie dbałości o środowisko, a tym samym potrzebę jeszcze wydajniejszych procesów odzysku dostarczanych odpadów stało się przyczynkiem do wdrożenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Nowoczesna i efektywna gospodarka odpadami jaką gwarantuje ZGO Gać, przekłada się na zwiększenie świadomości ekologicznej i potrzebę dbania o środowisko. ZGO Gać prowadzi także kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach przedsięwzięcia pn.: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Program kampanii obejmuje wycieczki do ZGO Gać oraz prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

W minionym miesiącu warsztaty ekologiczne przeprowadzono w:

– Szkole Podstawowej nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie

– Szkole Podstawowej nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie

– Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

– Miejskim Przedszkolu nr 1w Oławie

– Gminnej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie

– Szkole Podstawowej w Chwalibożycach

W zajęciach wzięło udział ponad 1000 dzieci, a każde z nich otrzymało pakiet prezentów.

Zachęcamy również dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, w którym do wygrania są cenne nagrody!

I miejsce – Aparat Nikon d5600 + AF-P 18-55 VR + AF-P 70-300 ED VR o wartości 4.000 zł

II miejsce – Laptop/Tablet 2w1 Microsoft Surface Go 44154/4GB/64GB o wartości 2.000 zł

III miejsce – Smartfon HUAWEI Mate 10 lite Dual Sim o wartości 1.000 zł

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać zdjęcie promujące „Zasadę 3R”, czyli: „Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Odzyskuj” (z ang. Reduce, Reuse, Recycle)

Szczegóły konkursu znaleźć można na profilu kampanii https://www.facebook.com/zgogacedukuje/

