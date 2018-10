Niektórych z tych radnych nie zobaczymy już podczas sesji rady powiatu

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Oławie

Publikujemy wyniki wyborów do Rady Powiatu w Oławie

PiS – 7 mandatów

PO.N KO – 5 mandatów

BSPO – 4 mandaty

WSPO – 3 mandaty

Radni Rady Powiatu w Oławie na kadencję 2018 – 2023

Okręg nr 1 – Miasto Oława

* KW „Prawo i Sprawiedliwość”

1. Zdzisław Brezdeń – 2 061

2. Łukasz Kotapski – 407

3. Maciej Gwiazdowicz – 416

* KKW „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”

1. Roman Kaczor – 1 084

2. Anna Leszczyńska – 1 140

* KWW „Bezpartyjni Samorządowcy Powiatu Oławskiego”

1. Tadeusz Kułakowski – 445

2. Wiesława Pohoriło – 461

* KW „Wspólnota Samorządowa Powiatu Oławskiego”

1. Józef Hołyński – 524

Okręg nr 2 – Miasto i gmina Jelcz-Laskowice

* KW „Prawo i Sprawiedliwość”

1. Krzysztof Skrzydłowski – 1 409

2. Wawrzyniec Wlazło – 790

* KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”

1. Marek Szponar – 1 250

3. Małgorzata Engel – 273

* KW „Wspólnota Samorządowa Powiatu Oławskiego”

1. Bożena Worek – 604

* KWW „Bezpartyjni Samorządowcy Powiatu Oławskiego”

1. Władysław Czubak – 344

Okręg nr 3 Gminy Domaniów i Oława

* KW „Prawo i Sprawiedliwość” – 2095 głosów

1. Mirosław Kulesza – 996

2. Mariusz Olender – 368

* KWW „Bezpartyjni Samorządowcy Powiatu Oławskiego” – 2016 głosów

1. Szymon Kościelak

* KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska” – 1373 głosy

1. Marek Chudy – 509

* KW „Wspólnota Samorządowa Powiatu Oławskiego” – 1169 głosów

1. Agnieszka Prorok – 335

* KWW „Bezpartyjni Samorządowcy” – 1232 głosy

(to ugrupowanie nie przekroczyło bariery 5% w skali całego okręgu i dlatego jego kandydaci nie wzięli udziału w podziale mandatów).

Opr.: (KAT)

