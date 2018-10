Zamieszanie w dwóch komisjach! Podajemy frekwencję

Trwają wybory samorządowe. Od godziny 7.00 głosujemy na radnych miast i gmin, powiatu oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wybieramy także wójtów i burmistrzów. Jak na razie w naszym powiecie nie odnotowano większych incydentów. Najwięcej zamieszania było i jest nadal w Oławie, gdzie zmieniono siedziby dwóch dużych komisji obwodowych…

– To skandal! – mówi oburzona oławianka, która uczestniczyła we wszystkich jak dotąd wyborach samorządowych, od wiosny 1990 roku. – Mieszkam po prawej części osiedla Chrobrego, tam gdzie stoi „Kwadraciak”. Przez wszystkie te lata zawsze głosowałam w Szkole Podstawowej nr 2. Dzisiaj przed południem, w towarzystwie kilkunastu starszych osób obeszliśmy szkolny budynek wzdłuż i wszerz. On był niedawno gruntownie zmodernizowany, dlatego myśleliśmy, że może z tego powodu zmieniono usytuowanie komisji i że jest teraz być może jakieś inne wejście do placówki. Po dłuższym czasie „zwiedzania” terenu wokół szkoły okazało się, że w obecnych wyborach komisji tutaj nie ma. Informowała o tym mała kartka, wywieszona gdzieś przy furtce, przy wejściu do szkoły od strony ulicy Rybackiej. Trudno ją było dostrzec, a nawet jeśli się ją zauważyło, to bez okularów niczego na tej kartce nie można było odczytać!

Podobną sytuację zasygnalizowali nam mieszkańcy części osiedla Kasprowicza i ulicy 3 Maja, przyzwyczajeni do głosowania w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. 3 Maja. Gdy dzisiaj tam dotarli, by zagłosować na swoich faworytów, pocałowali klamkę.

– Były ponoć porozwieszane kartki, informujące o zmianie miejsca siedziby komisji obwodowej, ale my ich nie widzieliśmy, bo ktoś je pozrywał! – mówi starsze małżeństwo z pokoszarowego budynku przy ul. 3 Maja 18.

Sporo cierpkich słów od zdenerwowanych wyborców usłyszeli członkowie komisji pracujący w lokalu Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, który mieści się w wyremontowanej części pokoszarowych stajni przy ulicy 3 Maja 18i/u (obok siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), oraz w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Młyńskiej 12 b (teren dawnych koszar przy ul. Młyńskiej, obok siedziby Wydziału Profilaktyki Urzędu Miejskiego i hurtowni elektrycznej). To tutaj właśnie ulokowano siedziby komisji, które wcześniej zbierały głosy mieszkańców w ZSP nr 2 i SP nr 2. – Dostajemy po głowie nie za swoje przecież grzechy, bo nie my o tym decydowaliśmy i nie my odpowiadamy za właściwe poinformowanie wyborców o miejscach siedzib obwodowych komisji wyborczych.



Tutaj w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Młyńskiej 12 b (teren dawnych koszar przy ul. Młyńskiej, obok siedziby Wydziału Profilaktyki Urzędu Miejskiego i hurtowni elektrycznej), głosują Ci, którzy w poprzednich latach odwiedzali komisję wyborczą w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rybackiej



Głosujący kiedyś w budynku ZSP nr 2 przy ul. 3 Maja muszą się pofatygować do lokalu Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, który mieści się w wyremontowanej części pokoszarowych stajni przy ulicy 3 Maja 18i/u (obok siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Po interwencji mieszkańców i członków komisji w oławskim Urzędzie Miejskim, w rejon ulicy Rybackiej i w okolice szkoły przy ul. 3 Maja skierowano patrol Straży |Miejskiej. Funkcjonariusze porozwieszali tam kartki z mapkami, pokazującymi nowe miejsce usytuowania komisji obwodowych, pracujących dawniej w SP nr 2 lub w ZSP nr 2.

Frekwencja wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza jak na razie podała frekwencję z godziny 12.00. W całym kraju wyniosła 15,62%. W województwie dolnośląskim 13,24%, a w powiecie oławskim 12,76%. Do południa w naszym regionie najchętniej głosowali mieszkańcy gminy Domaniów, gdzie na prawie 4200 uprawnionych oddało głosy 712 osób (16,98%). Najsłabiej natomiast głosowali do godziny 12.00 mieszkańcy gminy Oława. Do urn przyszło tam 11,71% uprawnionych. Frekwencja w mieście Oława wyniosła 12,59% a w mieście i gminie Jelcz-Laskowice – 12,69%.

AKTUALIZACJA – frekwencja z godz. 17.00

Przypominamy, że komisje zbierające głosy wyborców pracują tylko do godziny 21.00. Punktualnie o tej godzinie lokale wyborcze w całym kraju zostaną zamknięte i do pracy przystąpią odrębne komisje wyborcze, których zadaniem będzie policzenie oddanych głosów.

Przypominamy także o konieczności zabrania za sobą na głosowanie dowodu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego lub paszportu). Bez wylegitymowania się którymś z takich dokumentów komisja wyborcza nie wyda nam kart do głosowania!

