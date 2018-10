Uwaga! W Oławie zmiany siedzib komisji

W niedzielę 21 października 2018 od godziny 7.00 do 21.00 wybierać będziemy władze samorządowe na kadencję 2018 – 2023. Stali uczestnicy wyborów, przyzwyczajeni do swoich miejsc głosowania, mogą być tym razem zaskoczeni…

To efekt nie tylko wielu zmian w dotychczasowych zasadach wybierania radnych oraz wójtów i burmistrzów, ale również przetasowań w strukturze miast i gmin. W Oławie np. zmieniono granice okręgów wyborczych, które nie zawsze są logiczne. W efekcie mieszkańcy kilku tych samych ulic, w tym dużych, jak np. 3 Maja, ks. Kutrowskiego czy Baczyńskiego, w zależności od numeru swojej posesji lub budynku zamieszkania, głosować będą na różnych kandydatów do Rady Miejskiej, bo zakwalifikowano ich do różnych okręgów wyborczych.

W kilku przypadkach są także zupełnie nowe siedziby obwodowych komisji wyborczych. I tak np. mieszkańcy przyzwyczajeni do głosowania w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Rybackiej lub w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy 3 Maja, w niedzielę wyborczą 21 października nie będą mieli tam czego szukać. W tych miejscach nie będzie bowiem tym razem siedzib komisji. Przeniesiono je odpowiednio do lokalu Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, który mieści się w wyremontowanej części pokoszarowych stajni przy ulicy 3 Maja 18i/u (obok siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), oraz do Świetlicy Środowiskowej przy ul. Młyńskiej 12 b (teren dawnych koszar przy ul. Młyńskiej, obok siedziby Wydziału Profilaktyki Urzędu Miejskiego i hurtowni elektrycznej).

Radzimy więc wszystkim, chcącym zagłosować 21 października na swoich kandydatów, ubiegających się o mandaty radnych lub o fotel szefa miasta bądź gminy, aby dokładnie sprawdzili miejsce swojej komisji wyborczej na załączonym obwieszczeniu burmistrza. Przypominamy także o konieczności zabrania za sobą dowodu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego lub paszportu). Bez wylegitymowania się którymś z takich dokumentów komisja wyborcza nie wyda nam kart do głosowania!

**



(KAT)