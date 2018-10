Kownacki nie może być wójtem? Prawnicy wojewody komentują sprawę

Kto wygra wybory – to nie jest najważniejsze pytanie w gminie Oława. Częściej stawiane jest to, co będzie, jeżeli ponownie wygra Jan Kownacki, który ma sądowy zakaz pełnienia obowiązków wójta

24 kwietnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie prokuratora Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymali wójta gminy Oława i lokalnego biznesmena. Obu zatrzymanym postawiono zarzuty. Wójt podejrzewany jest o przyjęcie korzyści majątkowej. Prokurator wnioskował do sądu o 3 miesiące aresztu dla obu podejrzanych. Sąd uwzględnił wniosek tylko wobec podejrzanego biznesmena. Wójta wypuścił na wolność za poręczeniem majątkowym w wysokości 30 tys. zł i zawiesił go w wykonywaniu obowiązków szefa gminy. Od maja wójt nie wykonuje więc swoich obowiązków, ale pobiera pensję. Obowiązki szefa gminy pełni natomiast wicewójt Teresa Jurijków-Górska.

Nie wiadomo jak i kiedy zakończy się ta sprawa. Powstaje więc pytanie, czy zawieszenie będzie obowiązywało w kolejnej kadencji, jeśli obecny wójt znów wygra wybory. Zdania są podzielone i szerzej na ten temat piszemy w papierowym wydaniu „GP-WO”. W artykule prasowym nie ma jednak opinii nadzoru prawnego wojewody dolnośląskiego. Odpowiedzi na nasze pytania otrzymaliśmy bowiem już po wydrukowaniu gazety.

Co na ten temat sądzą prawnicy wojewody? Publikujemy odpowiedzi na nasze pytania:

Czy jeżeli obecnie odsunięty od obowiązków wójt zostanie wybrany na to stanowisko ponownie, będzie mógł sprawować funkcję?

Do czasu prawomocnego skazania, wybrany na to stanowisko Jan Kownacki może złożyć ślubowanie przed radą gminy i pełnić funkcję wójta w kolejnej kadencji, chyba że środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia wykonywania obowiązków będzie nadal obowiązywał.

Czy obecny zakaz sprawowania obowiązków zakończy się wraz z kadencją, jak mówią niektórzy prawnicy?

Zastosowany wobec wójta środek zapobiegawczy, co do zasady, obowiązuje do czasu zakończenia postępowania (czyli jest niezależny od kadencji) – chyba, że zostanie uchylony. Oczywistym jest też, że w przypadku niewybrania Jana Kownackiego na wójta, dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego będzie już bezcelowe.

Jeżeli nakaz sądu będzie obowiązywał także w nowej kadencji, a Kownacki wygra wybory – kto będzie sprawował władzę w gminie Oława? Czy trzeba będzie powołać komisarza?

W tej sytuacji Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody wyznaczy osobę, która sprawować będzie funkcję wójta.

