Kampania na finiszu. Jak walczyli o Wasze głosy w J-L?

Dekret twierdzi, że będzie starała się wywiązywać ze wszystkich założeń programu. Zwracając się bezpośrednio do wyborców mówi, że od tego, jakiego dokonają wyboru, będzie zależało to, jak będzie się rozwijało miasto: – W tym momencie ludzie nie zadają już nawet wielu pytań. Mówią do mnie „jeżeli nie ty, to kto?”. Jestem radną od czterech lat, od ośmiu przewodniczącą osiedla. Działam na rzecz miasta. Dzięki moim działaniom remontowane są ulice, powstała bezpieczna droga do szkoły, zadbałam o zapomniane Brzezinki. Niektórzy się śmieją, że czyszczę nawet rowy. Nie przeszkadza mi to. Jeżeli rowy nie będą poczyszczone, to wszyscy będziemy pływać. Infrastruktura jest dla mnie bardzo ważna. Nowe drogi, mosty, przejazdy kolejowe. Słucham ludzi i wiem, że w moim programie każdy znajdzie coś dla siebie. Nasze dzieci wyjechały za granicę. I to jest nasza wina, bo nie potrafimy się dogadać. Każda kolejna partia dochodzi do władzy i robi prywatę. Dość kolesiostwa. Trzeba postawić na społeczeństwo. Bo bez społeczeństwa nie jesteśmy warci nic!

W ostatnią sobotę rozmawiała z potencjalnymi wyborcami na jelczańsko-laskowickim targu. Jak mówiła, kampanię robi nie tyle dla siebie, co przede wszystkim dla nich: – Startuję na burmistrza, ponieważ moja inicjatywa jest oryginalna, tak jak ja. Nikomu nic nie obiecuję, nikogo nie okłamałam, żyję uczciwie. To, co proponuję, to potrzeby naszych mieszkańców. Problemy, które jak najszybciej trzeba rozwiązać!