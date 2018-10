Pożyczka pozabankowa czy kredyt? Na co warto się zdecydować?

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Z pewnością zastanawiasz się więc, na jakie rozwiązanie warto się zdecydować. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach możemy wybierać pomiędzy tradycyjnymi kredytami gotówkowymi a pożyczką oferowaną przez jedną z firm pożyczkowych. Na który rodzaj finansowania warto się zdecydować? Przekonajmy się.

Czym różni się kredyt gotówkowy od pożyczki pozabankowej?

Kredyt gotówkowy to instrument finansowy oferowany przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Pożyczki są zaś oferowane przez inne podmioty – prywatnych pożyczkodawców, firmy pożyczkowe, różnego rodzaju instytucje. Oby dwie formy pożyczania pieniędzy objęte są kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, jednakże jest pomiędzy nimi kilka różnic.

Bank – nie zawsze możesz liczyć na pozytywną decyzję

Większość z nas słusznie twierdzi, że zaciąganie kredytu w banku to sprawdzone rozwiązanie, którego możemy być pewni. Jest w tym sporo prawdy, niestety, są również minusy korzystania z ofert bankowych. Przede wszystkim bank wymaga dopełnienia szeregu formalności takich jak np. przedstawienia zaświadczenia o dochodach. Co więcej, często zdarza się tak, że mimo dopełnienia wszystkich formalności nie możemy liczyć na przyznanie kredytu z powodu dawnych zaległości czy opóźnień w spłatach zobowiązań. Firmy pożyczkowe są znacznie bardziej wyrozumiałe a ich warunki nie są tak restrykcyjne.

Zalety pożyczek pozabankowej

Pożyczki pozabankowe mają wiele zalet, o których wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Przede wszystkim, są elastyczne – nie musisz pożyczać dużej kwoty jeśli brakuje ci zaledwie kilkuset złotych. W takim przypadku bank zazwyczaj nie udziela pożyczek, tymczasem firmy pożyczkowe są w stanie zaoferować ci rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb i możliwości finansowych

Zapomnij o mitach

Wiele osób obawia się, że pożyczki pozabankowe są ryzykownym rozwiązaniem. Dostępne informacje na temat wysokich kosztów, nieuczciwych firm czy niejasnych warunków sprawiły, że w opinii wielu osób utrwaliło się przekonanie, że nie jest to dobre rozwiązanie. Tymczasem to nie do końca prawda. Obecnie, większość firm pożyczkowych oferuje jasne zasady oraz atrakcyjne ceny, które nie ustępują w niczym warunkom finansowym oferowanym przez bank. Nie obawiaj się więc korzystania z ofert firm pożyczkowych. Pamiętaj jedynie o tym, by sprawdzać je dokładnie oraz poszukiwać opinii na ich temat. Dzięki temu upewnisz się, że pożyczka, którą jesteś zainteresowany będzie rozwiązaniem dobrym dla ciebie.

Pożyczka bez wychodzenia z domu

Zaletą pożyczek pozabankowych jest również fakt, że możemy zaciągnąć je bez wychodzenia z domu. Nie ma również konieczności przedstawiania zaświadczeń o dochodów czy innych formalności. Wystarczy, że wybierzesz kwotę jaką potrzebujesz, sposób spłacania oraz podasz niezbędne informacje wymagane do przyznania pożyczki. Zazwyczaj, w ciągu kilkunastu minut otrzymasz decyzje o przyznaniu pożyczki. Pieniądze wpłyną na twoje konto jeszcze tego samego dnia, co jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku, gdy zależy ci na czasie.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności