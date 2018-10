Październikowe Kino w spódnicy

Dla kobiet! Pierwsze po wakacjach. Kino w spódnicy w Kinie Odra już w najbliższy poniedziałek. Przed seansem partnerzy cyklu zapewniają dodatkowe atrakcje.

22 października możesz zabrać koleżankę, mamę, córkę i spędzić czas w wyjątkowy sposób! O godz. 18:00 odbędzie się pokaz mądrej i zabawnej komedii romantycznej „Też go kocham”. Annie mieszka w sennym angielskim miasteczku. Jej chłopak Duncan jest nauczycielem i ma totalną obsesję na punkcie Tuckera Crowe’a – muzyka, który po spektakularnym debiucie dosłownie zapadł się pod ziemię. Będąc wielkim fanem artysty, Duncan cały wolny czas spędza na prowadzeniu strony internetowej poświęconej twórczości Crowe’a, zaniedbując przy tym Annie. Kobieta postanawia się zemścić, publikując nieprzychylne komentarze na jego blogu. Nieoczekiwanie, wpisy te zwracają uwagę samego muzyka. Crowe i Annie zaczynają prowadzić tajną korespondencję i… z czasem, od słowa do słowa, między rozdzieloną oceanem parą zaczyna budzić się głębsza relacja. Co z tego wyniknie? Drogie Panie zapraszamy już 22 października do Kina Odra na Kino w spódnicy.

Każda atrakcja tego wieczoru jest przygotowywana z myślą o kobietach. Organizatorzy zapewniają nie tylko seans, ale również nowinki ze świata mody, zdrowotne, kosmetyczne i nie tylko… nie zabraknie upominków. – To jest czas dla Was dziewczyny, zadbajcie o chwilę dla siebie – mówią organizatorzy.

Centrum Sztuki w Oławie w imieniu partnerów cyklu, firm: Avon, Cafe Kino, Forever, Oriflame, Pracowni Terapii Dźwiękiem oraz Sali Zabaw Figloraj zaprasza na seans i dodatkowe atrakcje w ramach Kina w spódnicy! Gwarantujemy dobrą zabawę, miłe towarzystwo i pozytywną energię niezwykle pożądaną jesienną porą. Szczegóły na Facebooku Centrum Sztuki w Oławie.