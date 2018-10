Słowa Szymon Marhwiak Barabach

Oława. Kultura. Centrum Sztuki zaprasza na koncert OK Band i gości

Od ostatniego projektu muzycznego OK Band „W małym kinie” minęły już 2 lata. Przeboje lat 20. i 30. XX wieku w aranżacjach Krzysztofa Borowicza zostały zarejestrowane na płycie o tym samym tytule, którą nadal można nieodpłatnie otrzymać w Centrum Sztuki w Oławie.

26 października o godz. 19.00 w budynku Ośrodka Kultury odbędzie się premierowy koncert zespołu i zaproszonych gości pt. Słowa Szymon Marhwiak Barabach.

Na nowy repertuar zespołu składają się piosenki ze słowami tekściarza, poety, oławianina – Szymona Barabacha. W trakcie występu będzie można usłyszeć bardzo zróżnicowane utwory, od tych kabaretowych przez poezję śpiewaną po współczesny pop z repertuaru m.in. takich zespołów i artystów jak: Bez Nas Wy, Chillove, Ich Troje oraz Zenon Laskowik. Koncert ma silny oławski wydźwięk. Wszyscy muzycy to oławianie lub ludzie mocno związani z miastem. Autorem aranżacji jest muzyk, zawodowo związany z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu – Krzysztof Borowicz.

Na scenie zespół wystąpi w obecnym składzie: Rajmund Żygadło – perkusja, Sebastian Ragiel – bas, Marcin Wełyczko – gitary, Krzysztof Borowicz – instrumenty klawiszowe, Joanna Bakalarczyk – śpiew, Kamila Bakalarczyk-Kruk – śpiew oraz gościnnie Daniel Kraus – saksofony a także oławianin, solista i aktor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – Artur Guza.

Na koncert zapraszamy 26 października o godz. 19.00 do sali widowiskowej Ośrodka Kultury przy ul. 11 Listopada 27. Wstęp wolny.

Koncert zostanie zarejestrowany oraz wydany w najbliższym czasie na płycie CD.



