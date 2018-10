Rodzaje wózków widłowych – dowiedz się, który wybrać!

Potrzebujesz konkretnych informacji i wskazówek, które podpowiedzą Ci jakie rodzaje wózków widłowych powinieneś wybrać do swojego przedsiębiorstwa? Wcale nie musisz być w tej kwestii ekspertem! Poznaj kilka typów wózków widłowych, które klasyfikuje się w zależności od ich konstrukcji czy pełnionej funkcji. Po lekturze tego artykułu wybór wózka widłowego przestanie być dla Ciebie problemem!

Pierwsze wrażenie bardzo często bywa mylne, podobnie jest w kwestii wózków widłowych. Dlaczego? Ponieważ dla większości osób, które nie mają styczności z wózkami mogą wydawać się one bardzo podobne, a nawet takie same. Rodzaje wózków widłowych w praktyce poza marką różnią się odmiennymi atrybutami, jak:

napęd

sposób kierowania,

model.

Napęd

Elektryczn y – zwany jest często akumulatorowym; wózki widłowe z tym rodzajem napędu spełniają wszelkie wymogi UDT i nadają się do użytkowania w małych przestrzeniach jak np. magazyny. Szeroki wybór wózków elektrycznych paletowych znajdziesz tutaj.

y – zwany jest często akumulatorowym; wózki widłowe z tym rodzajem napędu spełniają wszelkie wymogi UDT i nadają się do użytkowania w małych przestrzeniach jak np. magazyny. Szeroki wybór wózków elektrycznych paletowych znajdziesz tutaj. Gazowy – wózki z LPG wykorzystuje się przede wszystkim na otwartych przestrzeniach; jeżeli chcemy zastosować je wewnątrz budynku wymaga się zastosowania specjalnych filtrów,

– wózki z LPG wykorzystuje się przede wszystkim na otwartych przestrzeniach; jeżeli chcemy zastosować je wewnątrz budynku wymaga się zastosowania specjalnych filtrów, Spalinowy – w tym przypadku, podobnie jak przy wózkach gazowych używanie w zamkniętych pomieszczeniach jest związane z koniecznością zastosowania się do wymogu nałożenia specjalnych filtrów. Wózki spalinowe wyróżnia duża moc oraz wytrzymałość na znaczne obciążenia

– w tym przypadku, podobnie jak przy wózkach gazowych używanie w zamkniętych pomieszczeniach jest związane z koniecznością zastosowania się do wymogu nałożenia specjalnych filtrów. Wózki spalinowe wyróżnia duża moc oraz wytrzymałość na znaczne obciążenia Hybrydowy – posiadają napęd mieszany, czyli spalinowo-elektryczny.

Sposób kierowania

Prowadzone , w tym przypadku operator wózka prowadzi (idzie za wózkiem) i steruje nim za za pomocą specjalnie zamontowanej dyszli. Prędkość pojazdu jest ograniczona do maksymalnie 6 km/h.

, w tym przypadku operator wózka prowadzi (idzie za wózkiem) i steruje nim za za pomocą specjalnie zamontowanej dyszli. Prędkość pojazdu jest ograniczona do maksymalnie 6 km/h. Podestowe , kierowanie tym rodzajem wózków widłowych polega na sterowaniu nimi z pozycji stojącej operatora, ze specjalnie przygotowanego podestu. Prędkość pojazdu może maksymalnie osiągnąć poziom 15 km/h.

, kierowanie tym rodzajem wózków widłowych polega na sterowaniu nimi z pozycji stojącej operatora, ze specjalnie przygotowanego podestu. Prędkość pojazdu może maksymalnie osiągnąć poziom 15 km/h. Zdalnie sterowane, te pojazdy są kierowane za pomocą specjalnego pilota albo poprzez centralny układ sterujący oparty na pracy komputera.

Rodzaje wózków widłowych

1. wózki widłowe wysokiego składowania

zastosowanie: pojazdy te wykorzystywane są najczęściej w transporcie pionowym, w magazynach wielkopowierzchniowych

charakterystyka: wózki widłowe wysokiego składowania, tzw “boczniaki” wyróżniają się na tle innych rodzajów wózków, głównie ze względu na charakterystyczne boczne umiejscowienie wideł. Są odpowiednim rozwiązaniem do transportu długich i ciężkich przedmiotów, gdyż posiadającą przeciwwagę, która utrzymuje towary w odpowiedniej pozycji. Ponadto jazda wózkiem bocznym wymaga opanowania właściwego wykonywania manewrów, jest ona dodatkowo utrudniona przez fakt, iż przy skręcie kierownicą w prawą stronę, pojazd skręca w lewo.

Więcej informacji o wózkach widłowych wysokiego składowania znajdziesz tutaj.

2. terenowe wózki widłowe

zastosowanie: wózki te najczęściej wykorzystuje się na placach budowy, w trudnym terenie, ograniczonych przestrzeniach oraz w rolnictwie

charakterystyka: to wózki widłowe, które sprostają najtrudniejszym zadaniom, gdyż ciężkie ładunki nie stanowią problemu nawet w ciężkich warunkach, jak błoto czy nierówności terenu. Ładunki transportowane terenowymi wózkami widłowymi pozostają stabilne dzięki terenowym oponom, a przede wszystkim dzięki precyzyjnemu środkowi ciężkości wózków

3. wózki widłowe podnośnikowe

zastosowanie: pojazd ten używany jest głównie do prac rozładunkowych w fabrykach, portach oraz w budownictwie

charakterystyka: często wózki te nazywa się teleskopowymi. Są one odpowiednie do podnoszenia wielkogabarytowych ładunków. Co więcej posiadają duży zasięg zarówno w górę, jak i w dół

4. systemowe wózki widłowe

zastosowanie: wózki te bardzo dobrze sprawdzają się w każdym pomieszczeniu składowym

charakterystyka: systemowe wózki widłowe pozwalają na nowe rozwiązania, dzięki którym składowanie towarów przestaje być problemem – bez względu na rodzaj magazynu. Modele wózków widłowych systemowych umożliwiają dostosowanie ich do specyficznych potrzeb klienta

5. wózki widłowe kontenerowe

zastosowanie: najczęściej wózki widłowe kontenerowe wykorzystuje się w portach lub stoczniach do przenoszenia i składowania kontenerów

charakterystyka: ten rodzaj wózków widłowych umożliwia ustawianie ładunków na dużych wysokościach, najczęściej służy on do przenoszenia kontenerów ze statków lub pociągów na inne środki transportu. Dzięki mechanizmowi przeciwwagi w tych wózkach, zachowują równowagę podczas obsługi bardzo ciężkich ładunków

6. wózki widłowe antywybuchowe

zastosowanie: wózki widłowe antywybuchowe stosuje się przy transporcie substancji oraz przedmiotów, które potrzebują szczególnej uwagi i bezpieczeństwa. Głównie używa się ich w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i lakierniczym

charakterystyka: wózki te są dostosowane do przewożenia niebezpiecznych materiałów na paletach lub w pojemnikach. Ich skład i materiały muszą być zgodne z wymogami obowiązującymi według dyrektywy europejskiej 94/9/EG (ATEX).

7. wózki widłowe podwieszane

zastosowanie: wózki te można stosować w miejscach o utrudnionym dostępie, jak np. place budowy. Co więcej pojazdy te pozwalają np. kierowcom na szybki załadunek i wyładunek towarów bez konieczności oczekiwania na pomoc

charakterystyka: wózki widłowe podwieszane w porównaniu do pozostałych pojazdów są lekkie i dają możliwość transportu ich razem z ładunkiem. Można je przyczepić do ciężarówki, a co więcej są niewielkich rozmiarów przez co bardzo łatwo jest nimi manewrować

8. wózki widłowe wielokierunkowe

zastosowanie: ten rodzaj wózków bardzo dobrze sprawdza się w transporcie towarów na małej oraz wąskiej przestrzeni roboczej

charakterystyka: wózki wielokierunkowe umożliwiają bardzo swobodne manewrowanie ładunkami, jak i podnoszenie ich na duże wysokości. Dzięki temu, iż pojazdy posiadają możliwość niezależnego operowania kołami zarówno do tyłu, jak i do przodu pozwalają one na swobodne poruszanie się po powierzchni magazynowej

Podsumowanie

Chociaż to nie wszystkie rodzaje wózków widłowych – mamy nadzieję, że informację które zawarliśmy będą dla Was pomocne i pozwolą na samodzielne znalezienie odpowiedniego wózka do Waszego przedsiębiorstwa.

Ważne! Przed zakupem, zanim zdecydujesz się na konkretny model wózka, warto sprawdzić ceny poszczególnych marek, a także porównać oferty używanych wózków widłowych!

Chcesz wiedzieć więcej na temat wózków widłowych oraz o ich współczesnym zastosowaniu? A może interesuje Cię skąd się wziął termin “sztaplarka”? Tak? W takim razie zapraszamy tutaj

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności