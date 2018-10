Mammobus przyjedzie do Jelcza-Laskowic

17 października mieszkanki Jelcza-Laskowic będą miały okazję poddać się badaniom mammograficznym w ramach kolejnej edycji prozdrowotnej kampanii „Muszkieterowie dla Polek”. Sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché już po raz jedenasty organizują mobilny program profilaktyki raka piersi. W Polsce rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet, ponieważ stanowi aż 22 proc. wszystkich zachorowań. Jak wynika z raportu „Zalecenia dla polityki państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi”, który powstał na zlecenie Fundacji „Żyjmy Zdrowo”, statystycznie każdego dnia u czterdziestu siedmiu kobiet diagnozuje się raka piersi. Zgodnie z prognozami w 2025 r. liczba zachorowań będzie o połowę wyższa niż kilkanaście lat temu.

W odpowiedzi na te niepokojące statystyki Grupa Muszkieterów już po raz 11. organizuje kampanię „Muszkieterowie dla Polek” w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Dzięki niej mieszkanki Jelcza-Laskowic będą mogły skorzystać z porady specjalistów oraz poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu:

17 października (środa) w specjalnym mammobusie, który stanie na parkingu supermarketu Intermarché przy ul. Oławskiej 25. Kobiety, które chciałyby skorzystać z badania, mogą zapisać się na mammografię telefonicznie pod numerami: 68 452 77 96 oraz 68 452 77 17. Bezpłatne badania skierowane są do pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii. Właśnie w tej grupie wiekowej obserwowana jest bowiem największa zachorowalność na raka piersi. Panie w pozostałych grupach wiekowych, ale które ukończyły 35 lat, będą mogły przebadać się za opłatą w wysokości 80 zł.

– Od jedenastu lat staramy się uświadamiać Polki, jak ważna jest profilaktyka raka piersi, która pozwala na wczesne wykrycie choroby i daje dużą szansę na całkowite wyleczenie. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie mieszkanki Jelcza-Laskowic do przybycia do Intermarché i przebadania się – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Grupa Muszkieterów przy organizacji kampanii ponownie korzysta z fachowej pomocy Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” z Zielonej Góry.

– Niestety, wciąż wiele Polek nie korzysta z możliwości wykonania bezpłatnych badań. Często powodem tego jest obawa przed diagnozą i ewentualnymi konsekwencjami choroby. Akcje takie jak „Muszkieterowie dla Polek” są dla kobiet znakomitą okazją, by pokonać ten lęk i zrozumieć, że im później dowiedzą się o chorobie, tym mniejsze będą miały szanse na wyleczenie – mówi Jadwiga Skiruk z ośrodka „Diagnostyk” z Zielonej Góry.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, rak piersi stanowi około 20 proc. wszystkich nowotworów występujących u kobiet, co oznacza, że co 14 Polka choruje na raka piersi w ciągu swojego życia.

Od 2008 r. w ramach kampanii Grupy Muszkieterów przebadało się ponad 52 tys. Polek.

„W jaki sposób dba Pani o siebie?”

W celu zwiększenia świadomości znaczenia profilaktyki raka piersi, Grupa Muszkieterów przeprowadziła wśród Polek ciekawą sondę, pytając Panie m.in. o to, w jaki sposób dbają o siebie i czy wśród tych metod znajdują się też regularne badania. Rezultaty akcji wraz z komentarzem Beaty Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, można obejrzeć na kanale Grupy Muszkieterów na YouTubie.

Akcja „Muszkieterowie dla Polek” jest częścią prospołecznej działalności na stałe wpisanej w strategię Grupy Muszkieterów. Opiera się ona na założeniu, że znajomość lokalnej społeczności i ludzi, wśród których się żyje i pracuje, pozwala właścicielom sklepów Intermarché i Bricomarché lepiej poznać i odpowiadać na potrzeby sąsiadów. Oprócz bezpłatnych badań mammograficznych, Muszkieterowie fundują place zabaw dla dzieci, organizują wraz Polskim Czerwonym Krzyżem akcję „Zbieramy Krew dla Polski” oraz wspierają zbiórki polskich Banków Żywności.