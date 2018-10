Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi, a powstałe na powierzchni uprawy szkody, objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Wnioski o udzielenie pomocy można składać do 31.10.2018 r.

Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Wzór protokołu oszacowania szkód oraz wytyczne do jego sporządzenia zostały opublikowane na stronie MRiRW https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne.

Informacje nt. obszarów, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce, znaleźć można na stronie internetowej IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) http://www.susza.iung.pulawy.pl

Według stanu na dzień 03.10.2018 r. liczba wniosków jaka została złożona na terenie dolnego śląska za szkody w uprawach w wysokości 70 % i więcej to 266 szt., a za szkody w wysokości od 30 % do 70% to 531 szt. na łączną kwotę 7 137 326,99 zł. Natomiast liczba wniosków złożonych w ramach szkód w stawach to 62 szt. na łączną kwotę 825 872,25 zł. Największa ilość wniosków jak dotąd została złożona w powiatach polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, górowski, głogowskim i wrocławskim.

W 2018 roku nie tylko susza niszczyła polskie rolnictwo. Z powodu deszczu nawalnego oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF) poszkodowanych zostało wiele gospodarstw.

Od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r., ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków w ramach poddziałania „Inwestycje w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” objętego PROW 2014-2020.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się:

rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie na realizację operacji dotyczącej zapobieganiu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń oraz

spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Prosimy o kontakt; https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne, http://www.susza.iung.pulawy.pl; [email protected] Mirosław Kulesza

