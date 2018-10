WIADOMOŚCI Z REGIONU: Samorząd województwa wybudował kolejny basen w regionie

Delfinek w Twardogórze otwarty! Kolejna kryta pływalnia została wybudowana w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”, zainicjowanego przez samorząd województwa. Od 8 października uczniowie oraz mieszkańcy Twardogóry mogą korzystać nie tylko z nowego basenu, ale również saunarium, jacuzzi i minitężni solnej. W uroczystym otwarciu obiektu wzięli udział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Janusz Marszałek, radny wojewódzki.

Delfinek w Twardogórze powstał na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wrocławskiej 39. Oprócz krytej pływalni, w obiekcie znalazła się także część rekreacyjno-wypoczynkowa i rehabilitacyjna, na którą składa się zespół saun z jacuzzi, mini tężnia solna, wanny do hydromasażu i urządzenie umożliwiające dostęp do basenu osobom niepełnosprawnym. Ponadto, dzięki dodatkowo pozyskanym pieniądzom, gmina przebudowała część hotelową obiektu oraz parking na 50 miejsc.

Tak jak wszystkie baseny budowane w ramach programu, delfinek w Twardogórze ma nieckę basenową o wymiarach 16,67×8,5m i głębokości od 0,9m do 1,35 m z czterema torami pływackimi o szerokości 2 m każdy. Jednocześnie w basenie może przebywać do 30 osób. Do godziny 16:00 pływalnie będą służyć do nauki pływania dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. w ramach realizowanego przez samorząd województwa programu „Umiem pływać”, a po zakończeniu nauki szkolnej w godzinach popołudniowych, a także w weekendy, ferie i wakacje pływalnie będą udostępnione mieszkańcom.

– Dolnośląskie delfinki to dla dzieci, które wcześniej nie miały takiej możliwości, szansa na profesjonalną naukę pływania. Liczę także na to, że z obiektów korzystać będą wszyscy mieszkańcy gmin, w których powstają, bo pływanie to nie tylko świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, ale także na zdrowy tryb życia – zaznacza Janusz Marszałek, radny województwa.

Całkowity koszt inwestycji w Twardogórze to ponad 13,5 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dotację z budżetu województwa dolnośląskiego w wysokości 1,25 mln zł oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2,3 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostała część została sfinansowana przez gminę.

– Basen w Twardogórze jest już piątą pływalnią, która powstała w ramach pilotażowego programu „Dolnośląski Delfinek”. W tym roku otworzyliśmy już pływalnie w Górze, Chocianowie, Strzegomiu i Głuszycy. Za kilka tygodni do użytku zostanie oddany delfinek w Kątach Wrocławskich. Po pierwszej edycji programu możemy śmiało powiedzieć, że to ogromny sukces samorządu województwa, który był pomysłodawcą całego projektu. Dlatego, w przyszłym roku powstaną kolejne baseny w Jeleniej Górze, Szczawnie-Zdroju i Żmigrodzie – podsumowuje radny województwa Michał Bobowiec.

Kategoria artykułu: Aktualności