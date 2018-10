WIADOMOŚCI Z REGIONU: 2018 Rokiem Rzeki Odry

Ustanowienie Roku Rzeki Odry to inicjatywa dolnośląskiego Sejmiku, która ma zwrócić uwagę na potencjał gospodarczy i turystyczny jednej z najdłuższych rzek w Polsce. Z tej okazji, oprócz organizacji imprez sportowych i rodzinnych, samorząd województwa przekazał milion złotych na nowe kąpieliska, przystanie kajakowe i miejsca do rekreacji nad wodą. Wszystko po to, by przywrócić Odrę mieszkańcom regionu.