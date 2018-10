Tomasze otworzyli bulodrom

JANIKÓW. W niedzielę oficjalnie otwarto bulodrom, na którym od razu odbyły się rozgrywki w boule. Ponieważ inicjatorem powstania bulodromu był Tomasz Niewodniczański z Janikowa, od lat organizujący zawody w boule, na otwarcie torów rozegrano zawody par, w których jedna osoba ma na imię Tomasz. Najpierw jednak rozegrano partię pokazową w wykonaniu dwu Tomaszy – Frischmanna, burmistrza Oławy i Niewodniczańskiego. – Razem z bulodromem przy okazji stawiano słupki, przestawiano bramki na boisku obok, wylewano asfalt na boisku do koszykówki. – W sumie to był koszt ok. 25 tys. zł – mówi Tomasz Niewodniczański. – 450 ton kruszywa poszło na tory do gry w boule. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej. Zadanie wykonało Stowarzyszenie Janików nad Smortawą.

