Nasz skarbówka efektywna

Urząd Skarbowy w Oławie zwyciężył w kategorii URZĄD EFEKTYWNY wśród średnich urzędów w tegorocznym Rankingu Urzędów Skarbowych „Rzeczpospolitej”



Wygrana w rankingu to największe do tej pory osiągnięcie zespołu oławskiej skarbówki.

– Zwycięstwo to efekt pracy kompetentnego i doświadczonego zespołu – komentuje Barbara Szypuła, naczelnik US w Oławie. – Dziś mamy w ręku narzędzia do prowadzenia skutecznej i szybkiej kontroli i egzekucji, jednak nie zapominamy o przyjaznym podejściu do przedsiębiorców. Żeby być skutecznym, nie można być bezwzględnym. Znacznie więcej można zdziałać rozmową z podatnikiem i pomocą mu w chwilowych trudnościach w biznesie. Pochopna blokada konta i zajęcie wszystkich wierzytelności może ograniczyć działanie firmy i negatywnie wpłynąć na jej rozwój. Osobiście znajduje czas dla każdego przedsiębiorcy, który takiej rozmowy oczekuje i do tego zobowiązuje też swój zespół. Zwycięstwo w rankingu to osiągnięcie, które oczywiście zobowiązuje i motywuje do dalszej pracy, by być skutecznym, ale i najlepiej dostosować się do potrzeb podatników.

(ck)

Kategoria artykułu: Aktualności

reklama

Komentarzy (1)