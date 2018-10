4 najpiękniejsze miejsca na plener ślubny we Wrocławiu

Jednym z najważniejszych elementów fotografii ślubnej jest sesja plenerowa. Na jej wykonanie decyduje się większość polskich par. Bez względu na to, czy sesja plenerowa odbędzie się tego samego dnia, w którym powiemy sobie sakramentalne „tak”, czy w innym dogodniejszym dla nas terminie, powinniśmy zawczasu wybrać miejsca na plener ślubny. W jakich częściach Wrocławia warto wykonać pamiątkowe zdjęcia ślubne w plenerze?

Plenerowa fotografia ślubna Wrocław na skwerze przy Moście Grunwaldzkim

Skwer przy Moście Grunwaldzkim oraz Plac Grunwaldzki to jedne z najbardziej rozpoznawalnych miejsc we Wrocławiu. Obecne na miejscu ławeczki i malownicze fontanny mogą zostać wykorzystane jako atrakcyjne tło fotografii ślubnych, a bliskość przyrody sprawi, że zdjęcia będą miały wyjątkowy, romantyczny charakter.

Po wykonaniu zdjęć na samym skwerze warto wybrać się wspólnie z fotografem także na Most Grunwaldzki. Jeśli zależy nam na jak najmniejszym ruchu samochodowym oraz pieszym, zdjęcia powinny zostać wykonane z samego rana, co pozwoli także uchwycić na nich wschód słońca nad Odrą.

Fotografia ślubna Wrocław w Ogrodzie Japońskim

Ogród Japoński to drugie bardzo znane oraz lubiane przez nowożeńców miejsce na terenie Wrocławia. Nic więc w tym dziwnego, że większość par młodych decyduje się na wybranie się na plener ślubny właśnie tam.

Wybierając się na sesję do Ogrodu Japońskiego warto jednak mieć na uwadze, że najwięcej ludzi odwiedza tę lokalizację w weekendy oraz w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Jeśli więc szczególnie zależy nam na kameralnej i prywatnej atmosferze do Ogrodu Japońskiego warto wybrać się wcześnie rano, kiedy ruch jest w tym miejscu najmniejszy.

Fotografia ślubna Wrocław w Ostrowie Tumskim

Ostrów Tumski to druga, zaraz po Ogrodzie Japońskim, najpopularniejsza wrocławska lokalizacja chętnie wykorzystywana zarówno przez fotografów, jak i nowożeńców na plener ślubny. Jest to najstarsza, zabytkowa część miasta zlokalizowana na dawnej wyspie. Obecnie Ostrów Tumski jest połączony ze stałym lądem.

Miejsce to obfituje w zabytkowe budowle, które będą stanowiły wspaniałe tło ślubnych fotografii. Szczególnie atrakcyjnie będą prezentowały się zdjęcia ślubne wykonane na Moście Tumskim, który od lat przyciąga do siebie całe rzesze zakochanych z Wrocławia i innych części Polski.

Fotografia ślubna na wrocławskim Dworcu Głównym

Dworzec Główny we Wrocławiu to jedno z najbardziej znanych i rozpoznawalnych miejsc w stolicy Dolnego Śląska. Wyremontowany kilka lat temu gmach świetnie nadaje się bowiem na wykonanie zdjęć portretowych oraz na plener ślubny. W celu wykonania sesji ślubnej małżonkowie wraz z fotografem mogą wybrać się do hallu głównego, poczekalni, a także zrobić wyjątkowe zdjęcia bezpośrednio na peronach. Warto także pokusić się o wykonanie fotografii na placu przed dworcem, gdzie znajdują się ławeczki oraz malownicze fontanny.

Jak widać, Wrocław obfituje w atrakcyjne miejsca, które mogą stanowić efektowne tło ślubnych fotografii. Wybierając fotografa z kategorii fotografia ślubna Wrocław na Wesele z Klasą z pewnością zaproponuje nam on jeszcze wiele innych atrakcyjnych miejsc, które również warto wziąć pod uwagę podczas planowania ślubnej sesji plenerowej.

