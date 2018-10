WIADOMOŚCI Z REGIONU: Apel samorządu województwa do premiera w sprawie drogi S8

Samorząd Województwa Dolnośląskiego apeluje do premiera o odpowiednie zaprojektowanie trasy S8, tak by w przyszłości możliwe było poprowadzenie odnogi nowej drogi ekspresowej w kierunku Świdnicy, Wałbrzycha oraz węzła z budowaną drogą S3 w Bolkowie. W ten sposób tzw. sudecki ygrek autostradowy skutecznie rozwiąże główne problemy transportu drogowego województwa, a dodatkowo wpisze się w międzynarodowy korytarz Warszawa-Wrocław-Praga oraz Poznań-Wrocław-Brno-Wiedeń.

Podczas konferencji prasowej w Świdnicy przedstawiony został wariant tzw. „sudeckiego ygreka”, czyli proponowanego przez samorządowców przebiegu trasy S8, która zgodnie z ostatnimi zapowiedziami premiera zostanie przebudowana i podniesiona do standardu drogi ekspresowej.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z projektem tej trasy, dlatego Sejmik Województwa Dolnośląskiego na sesji 20 września 2018r. przyjął uchwałę i skierował do premiera apel o uwzględnienie postulatów przedstawionych przez Samorząd Województwa już na tym etapie.

– Województwo Dolnośląskie położone jest na skrzyżowaniu ważnych historycznych szlaków komunikacyjnych Europy. Wśród nich doniosłą rolę pełnić powinny międzynarodowe korytarze transportowe Warszawa-Łódź-Wrocław-Praga oraz Poznań-Wrocław-Brno-Wiedeń/Bratysława. Korytarze te łączące północną, zachodnią i centralną Polskę z Czechami, Słowacją, Austrią oraz krajami południa Europy, służą integracji państw Trójmorza i są istotnym narzędziem realizacji polskiej Racji Stanu – uzasadniają w swym apelu skierowanym do Prezesa Rady Ministrów radni wojewódzcy.

Zgodnie przyznają, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego z satysfakcją przyjął deklaracje złożone przez Premiera o realizacji przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław-Kłodzko w standardzie drogi ekspresowej.

– Nowa droga S8 Wrocław-Kłodzko wpisuje się w przebieg korytarza transportowego Północ-Południe łączącego największe ośrodki miejskie zachodniej Polski – Poznań i Wrocław – z Brnem, Bratysławą oraz Wiedniem. Ten szybki korytarz drogowy, łączący zachodnią Polskę z drugim pod względem znaczenia miastem Czech oraz stolicami Austrii i Słowacji, jest potrzebny dla rozwoju gospodarczego tej części Europy Środkowej. W przypadku przedłużenia drogi S8 do Boboszowa, korytarz wymagać będzie jedynie transgranicznego łącznika od granicy do czeskiej drogi ekspresowej D35, kończącej się dziś w mieście Mohelnice, oddalonym o 38 km od przejścia drogowego granicznego w Boboszowie – mówił radny Patryk Wild.

Samorządowcy uzasadniają, że przez teren Województwa Dolnośląskiego powinien docelowo przechodzić również szybki korytarz drogowy Warszawa-Łódź-Wrocław-Praga, łączący najkrótszą możliwą trasą stolice Polski i Czech, obsługujący jednocześnie trzy z czterech największych polskich miast. Na terenie Dolnego Śląska, najkrótszy geometrycznie przebieg tego korytarza prowadzi przez obszar aglomeracji Wałbrzysko-Świdnickiej, drugiej pod względem wielkości populacji aglomeracji województwa. Jednocześnie korytarz ten stanowi najkrótszą drogę dojazdu z Wrocławia oraz południowej, wschodniej, centralnej i północnej Polski, do Jeleniej Góry i turystycznego regionu Karkonoszy. W okolicy Bolkowa nowa droga ekspresowa włączać się powinna w prowadzącą do Pragi, budowaną obecnie drogę ekspresową S3.

-W związku z informacjami o rządowej decyzji o prowadzeniu prac projektowych nad drogą nr 8 jako ekspresową S8, zwróciliśmy się do Prezesa Rady Ministrów o takie zaprojektowanie jej przebiegu na odcinku aglomeracji wrocławskiej, aby w przyszłości możliwe było poprowadzenie obydwu korytarzy międzynarodowych, jednym ciągiem drogowym, aż do ich rozwidlenia w okolicy góry Ślęży – mówi radny Czesław Kręcichwost.

– Samorząd województwa wskazuje, że takie rozwiązanie jest możliwe. Konieczne jest przetrasowanie drogi S8 na zachód od obecnego przebiegu DK8. Dzięki takiemu trasowaniu możliwe będzie przełożenie w ciąg nowej drogi ekspresowej ruchu z dwóch najbardziej niebezpiecznych i zatłoczonych odcinków dróg krajowych Województwa Dolnośląskiego, czyli aglomeracyjnych odcinków drogi nr 8 oraz drogi nr 35 – dodaje radny Julian Golak.

Zdaniem samorządowców w przyszłości, dzięki budowie ok. 50 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej w kierunku Pragi, od rozwidlenia z projektowaną drogą S8 do węzła z S3 w okolicy Bolkowa, możliwe będzie stworzenie najkrótszego korytarza Wrocław-Praga obsługującego przy okazji główny wewnątrzregionalny ciąg transportowy. Ten najkrótszy i najtańszy w budowie wariant trasy tego korytarza, będzie możliwy do realizacji jedynie wtedy, gdy zostanie przewidziany już na etapie trasowania obecnie projektowanej drogi S8.

– Walczymy nie tylko o drogę ekspresową S8 do Kłodzka, ale docelowo również o drogę ekspresową S5 (lub S35) do Świdnicy, Wałbrzycha, Bolkowa co jest osiągalne w przyszłości, wymaga jednak, by już teraz odpowiednio zaprojektować podwrocławski odcinek S8. Zachęcamy samorządy lokalne do poparcia tego stanowiska – podsumowuje marszałek Cezary Przybylski.

Kategoria artykułu: Aktualności