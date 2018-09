WIADOMOŚCI Z REGIONU: Marszałek sfinansuje ciekawe pomysły mieszkańców

Znamy już zwycięzców trzeciej edycji Dolnośląskich Małych Grantów. Komisja wybrała 43 najlepsze pomysły, które zostaną dofinansowane kwotą około 200 tys. złotych. W rejonie wrocławskim, dzięki pieniądzom z samorządu województwa, zrealizowanych zostanie dziewięć inicjatyw.

Dolnoślązacy ze wszystkich 5 rejonów, na jakie podzielono województwo, zgłosili ponad 220 projektów na łączną kwotę ponad 1 mln złotych. Tak jak w poprzednich edycjach, tak i tym razem zainteresowani mogli składać wnioski o wsparcie projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także warsztatów, akcji edukacyjnych, działań dla młodzieży czy seniorów. Najważniejsze, by każdy z projektów dotyczył społecznej aktywności Dolnoślązaków. Z wszystkich nadesłanych wniosków komisja wybrała 43, które spełniły wymagania formalne i zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. W rejonie wrocławskim dofinansowanie dostanie osiem projektów.

– Każdy z wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe w tej części województwa, dostały maksymalną liczbę punktów. To pokazuje, jak dobre i przemyślane pomysły na aktywność i integrację mają mieszkańcy – mówi Janusz Marszałek, radny województwa.

Pierwszy z pozytywnie ocenionych wniosków to projekt mieszkańców wsi Gałów i okolic zakładający wspólne integracyjne warsztaty rękodzielnicze, ekologiczne, kulinarne i fotograficzne. Kolejną inicjatywą jest II Dzień Kibica zgłoszony przez grupę Aktywnych Oldbojów z Bystrzycy. Dofinansowanie otrzyma również pomysł mieszkańców gminy Oława, którzy chcą poznać bliżej życie pszczół. W Jarach koło Obornik Śląskich w ramach Dolnośląskich Małych Grantów zorganizowane zostaną warsztaty plecionkarstwa i spotkanie wspominkowe, a na Rynku w Sobótce mieszkańcy będą mogli stworzyć swój „tajemniczy ogród”. Aktywni Żmigrodzianie przeprowadzą konkurs kulinarny pn. „Smaki Kultury Kresowej, a mamy ze Żmigrodu będą mogły na chwilę wyrwać się z domu i wziąć udział w specjalnych spotkaniach warsztatowych projektu „Mama ma wychodne”. W Boraszynie natomiast mieszkańcy przygotują wspólnie ozdoby bożonarodzeniowe i przetwory. Na realizację pomysłów w rejonie wrocławskim samorząd województwa przeznaczy w sumie ponad 40 tys. zł.

Dolnośląskie Małe Granty to program kierowany do wszystkich mieszkańców naszego regionu, głównie do nieformalnych grup działających na terenie całego województwa. Do tej pory odbyły się trzy edycje konkursu, na które samorząd województwa przeznaczył około 750 tys. zł.

