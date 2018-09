Jest areszt dla Norberta B.

Dziś rano sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące Norberta B. Już w poniedziałek, po zatrzymaniu go, usłyszał zarzuty brutalnego gwałtu i zabójstwa 15-letniej Małgosi z Jelcza-Laskowic. Grozi mu dożywocie. Według nieoficjalnych informacji nie przyznał się do winy, choć jego zeznania są mętne. Norbert B. jest kierowcą. W poniedziałek rano po nocce w straży pożarnej wybierał się do drugiej pracy. Dlatego wyszedł tego dnia dwie godziny szybciej i nie wsiadł rano jak zwykle do golfa, tylko do autobusu, który zaparkował pod jednostką. Wyjechał nim do centrum miasta, na przystanek, z którego miał zabrać pasażerów, by zawieźć ich do Wrocławia… Więcej w „Gazecie Powiatowej” – już od dziś wieczorem w sprzedaży

