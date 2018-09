Jutro będzie areszt?

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął dziś wniosek prokuratury o aresztowanie Norberta B. w tzw. sprawie miłoszyckiej sprzed 20 lat. Norberta B. zatrzymano wczoraj nad ranem, gdy skończył służbę w straży pożarnej i przemieszczał się do drugiej pracy. Jest podejrzewany o udział w gwałcie ze szczególnym okrucieństwem, co zakończyło się śmiercią 15-letniej wówczas Małgorzaty. O tym, czy zastosować wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu, sąd zadecyduje jutro na posiedzeniu, które ma się rozpocząć o godz.8.30.

reklama Więcej w „Gazecie Powiatowej”

Kategoria artykułu: Aktualności