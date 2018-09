WIADOMOŚCI Z REGIONU: Samorząd daje pieniądze na pomysły mieszkańców

Już po raz trzeci realizowane są projekty w ramach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk. W naszym rejonie dzięki ADŚ, będziemy mogli wziąć udział m.in. w marszu Nordic Walking i Turnieju Piłki Ręcznej dla chłopców w Obornikach Śląskich czy Piłkarskim Turnieju Amatorów w Pęgowie.

Po raz trzeci Dolnoślązacy zadecydowali jakie projekty mają zostać sfinansowane z budżetu województwa. Mogli głosować na 151 przedsięwzięć z całego województwa. W sumie oddano niemal 40 tysięcy głosów, czyli 3 razy więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Zdaniem mieszkańców najciekawszym projektem tegorocznej edycji jest „Kulturalna Gmina Oborniki Śląskie”. Projekt z okręgu wrocławskiego otrzymał aż 1810 głosów.

– Tegoroczny budżet, tak samo jak poprzedni, jest realizowany w całym województwie, a pieniądze są rozdzielane w 5 dolnośląskich subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Całkowity budżet to milion złotych, a maksymalna wartość jednego projektu może wynieść 20 tys. zł – dodaje Janusz Marszałek, radny województwa.

Pieniądze zostały przeznaczone na realizację inicjatyw przyczyniających się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu, turystyki i kultury, z wyłączeniem zadań dotychczas dofinansowanych z budżetu województwa oraz projektów infrastrukturalnych. Mogą to być np.: imprezy turystyczne, kulturalne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, informatory, itp.). Realizacja zwycięskich projektów w całym regionie rozpoczęła się czerwcu i potrwa do końca 2018 roku.

Czego możemy spodziewać się w naszej okolicy?

„Mali sportowcy, wielkie emocje” w Obornikach Śląskich

Cyklu pięciu imprez o charakterze sportowym dla dzieci i dorosłych m.in. turniej piłki ręcznej dla chłopców w wieku 7-10 lat, zajęcia z rodzinnej gimnastyki, rodzinny bieg na orientację.

Aktywna Gmina Oborniki Śląskie

II Turniej Żołnierzy Wyklętych – zawodowa gala MMA/K1 – listopad 2018

II Mistrzostwa Dolnego Śląska w Mieszanych Sztukach Walki i brazylijskim Jiu-Jitsu” – listopad/grudzień 2018

Turniej Mikołajkowy w Klubie Judo Wilki – Turniej Pierwszego Kroku – listopad grudzień 2018

Aktywny Pęgów w Gminie Oborniki Śląskie

* Piłkarski Turniej Amatorów – Pęgów Cup – wrzesień/październik 2018

* Pęgowski Rajd na Orientację w 4 różnych kategoriach – październik/listopad 2018

* III Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych – październik/listopad 2018

