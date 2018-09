Kolejny przełom w sprawie miłoszyckiej – drugi zatrzymany

Jak podał portal tvp.info.pl, na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zatrzymano drugiego podejrzanego o śmierć 15-letniej Małgosi z Dolnego Śląska. Informację potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik. To za tę zbrodnie przesiedział 18 lat w więzieniu niesłusznie skazany Tomasz Komenda. Zatrzymany dziś mężczyzna to – według prokuratury – człowiek, który razem z ujętym już rok temu podejrzanym, Ireneuszem M., miał brutalnie zgwałcić dziewczynkę i pozostawić ja na mrozie. 15-latka zmarła. Więcej szczegółów na ten temat ma przedstawił prokurator generalny podczas briefingu o godz. 11. Razem z nim wystąpiła prokurator Beata Marczak, która powiedziała, że zatrzymany to Norbert B., który był na tej samej dyskotece, co Małgosia – ofiara brutalnego gwałtu. Miał wtedy 19 lat – obecnie 40. – Dowody w mojej ocenie nie budzą wątpliwości – mówiła prokurator Marczak. Śledztwo wciąż jednak trwa. Szukany jest trzeci mężczyzna, mogący mieć związek z tą brutalną zbrodnią. Więcej z wydaniu papierowym „Gazety Powiatowej”