WIADOMOŚCI Z REGIONU: Rozbudowa i nowy sprzęt dla przychodni w Dolinie Baryczy

Przychodnie w Miliczu, Czatkowicach, Krośnicach, Sułowie i Ujeźdźcu Wielkim otrzymały od zarządu województwa ponad 3 mln zł na przebudowę i zakup sprzętu medycznego. Dzięki tym pieniądzom nowe wyposażenie trafi także do gabinetów medycznych w lokalnych szkołach.

Przekazane dofinansowanie pozwoli wyremontować przychodnie Milickiego Centrum Medycznego, NZOZ Albus w Sułowie, NZOZ Atena w Ujeźdźcu Wielkim oraz NZOZ Praktyka Lekarska w Krośnicach. W planach jest również zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego do poradni laryngologicznej, ortopedycznej, chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej, okulistycznej oraz pracowni USG i fibroskopowej. Będą to m.in. spirometr, przenośne EKG, aparat KTG, EKG dermatoskop, holter ciśnieniowy, wideootoskop, wideodermatoskop, pulsoksymetr, detektor tętna płodu, przenośne USG i defibrylator AED. Dodatkowo placówki zainwestują w nowe oprogramowanie i komputery do obsługi pacjentów.

Cały projekt jest realizowany dzięki dużemu wsparciu samorządu województwa. Koszt wszystkich prac i wyposażenia to 4 mln zł, z czego ponad 3 mln pokryje dofinansowanie przekazane przez władze wojewódzkie.

Kategoria artykułu: Aktualności