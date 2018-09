Przeprowadzka do Włoch nie musi być trudna!

Chcesz przeprowadzić się do malowniczych Włoch? A może planujesz przenieść tam swoją firmę? W takich właśnie przypadkach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy firm przeprowadzkowych łączących Polskę z Włochami. Dzięki temu przenosiny do nowego miejsca nie muszą być problemem!

Przeprowadzki międzynarodowe to zawsze szeroko zakrojone akcje logistyczne – niezależnie od tego, czy przeprowadza się niewielkie mieszkanie, dom, czy też całą firmę. Odpowiedni plan, dobór środków transportu, zabezpieczenie mienia na czas dowozu to dużo pracy, która dla osoby bez żadnego doświadczenia oraz zaplecza może być ponad jej siły.

Właśnie dlatego obecnie coraz większym zainteresowaniem wyróżniają się firmy przeprowadzkowe działające na rynku międzynarodowym. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcia granic zapotrzebowanie na ich usługi znacząco wzrosło. Z ich wsparciem można przenieść się do praktycznie każdego kraju w Europie, w tym także do słonecznej Italii.

Zapomnij o trudach przeprowadzki

Wielowiekowy Rzym, piękna Florencja, a może Bari? To tylko kilka kierunków przeprowadzek, ponieważ jest ich o wiele więcej. Z firmami specjalizującymi się w przeprowadzkach międzynarodowych można przenieść się praktycznie do każdej miejscowości – nawet do najmniejszych wsi położonych na włoskich prowincjach.

Firmy przeprowadzkowe gwarantują swoim klientom kompleksowe i profesjonalne wsparcie, dlatego klient nie musi już zajmować się praktycznie niczym, co związane jest z relokacją jego domu czy firmy do nowego lokum położonego we Włoszech.

To duże udogodnienie, ponieważ samodzielne zajęcie się organizacją przenosin może być bardzo trudne dla osoby bez wprawy w tym zakresie – co więcej, jesteśmy wtedy bardziej narażeni na pomyłki, więc przeprowadzka może stać się jeszcze bardziej stresująca.

Jakie usługi oferują firmy przeprowadzkowe?

W ramach obsługi przeprowadzki klient może liczyć na kompletne wsparcie – od momentu zabezpieczenia swojego mienia, aż do jego rozstawienia w nowym lokum. Oczywiście, zakres obsługi jest wtedy dobierany indywidualnie w zależności od potrzeb klientów, dlatego firma przeprowadzkowa może dopasować się do ich potrzeb.

Zakres obsługi przeprowadzki najczęściej obejmuje:

fachowe zabezpieczenie mienia na czas transportu z wykorzystaniem pudeł, folii, taśm oraz innych akcesoriów

dostarczenie materiałów do pakowania, jeśli klient chce samodzielnie zabezpieczyć swoje mienie

zaplanowanie optymalnej trasy przewozu pozwalające na dotarcie do celu jak najszybciej i jak najniższym kosztem

wyniesienie mienia z lokalu i zniesienie go do samochodu transportowego

przewóz mienia do wyznaczonego celu

wyniesienie mienia z samochodu i wniesienie go do lokalu zgodnie z życzeniem klienta

sprzątanie po przeprowadzce, jeśli jest to konieczne

magazynowanie mienia, które nie może lub nie ma być obecnie przetransportowane do celu

utylizacja mienia, które pozostało po przeprowadzce

pomoc przy składaniu mebli, instalacji sprzętu pod nowym adresem

Warto przy tym wskazać, że firmy przeprowadzkowe mogą zaoferować swoim klientom również usługę transportu mienia gabarytowego, na przykład takiego jak fortepiany, pianina, sejfy, duże rośliny, sprzęt AGD, RTV, meble.

Dzięki tak szerokiej i profesjonalnej pomocy przeprowadzka do Włoch będzie naprawdę łatwa, szybka i komfortowa, a także nie będzie niosła ze sobą ryzyka. To najlepszy wybór dla każdego, komu zależy na najlepszej obsłudze!

Do skorzystania ze swojego wsparcia w ramach przeprowadzek międzynarodowych do Włoch zaprasza firma Jupiter z wieloletnim doświadczeniem: www.transport-wlochy.eu/przeprowadzki/.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności

