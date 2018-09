Zjazd pojazdów marki Jelcz ODWOŁANY!

– Ze względu na zmiany we władzach JELCZ Sp. o.o. z przykrością informujemy o odwołaniu zjazdu. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację – taką informację za pośrednictwem Facebooka przekazali Ryszard Szymański i Wojciech Połomski.

O zamieszaniu związanym z organizacją imprezy szerzej piszemy w najnowszym wydaniu „GP-WO”.

Fragment artykułu z papierowego wydania:

22 września po raz kolejny mieli się spotkać miłośnicy marki „Jelcz”. Ale raczej się nie spotkają. – Spółka się wycofała – poinformował nas jeden z mieszkańców zaangażowanych w organizację imprezy. To było dzień po tym, gdy wybuchła informacja o odwołaniu Łukasza Dudkowskiego z funkcji prezesa „Jelcza”. (…) Rok temu zlot pojazdów Jelcz z okazji 65-lecia zakładów organizowało stowarzyszenie Wsparcie Techniczne Ratownictwa przy pomocy władz J-L oraz spółki „Jelcz”. Impreza odbywała się wtedy w byłem hali JZS, należącej obecnie do firmy Hovertech, której prezesem jest Józef Adamowicz. Planowano wtedy kolejną edycję za rok. W tym roku jednak jako organizatora „zjazdu”, bo już nie „zlotu”, wymieniono jedynie spółkę „Jelcz”. Prezes stowarzyszenia WTR Józef Adamowicz nie krył rozżalenia. Jego zdaniem „Jelcz” wykorzystał to, że w zeszłym roku grupa zapaleńców zorganizowała udaną imprezę i teraz ją przejmuje.