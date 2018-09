WIADOMOŚCI Z REGIONU: Obwodnica Miękini jest już gotowa

Niemal 4 kilometry nowej drogi, która docelowo połączy autostradę A4 i drogę szybkiego ruchu S5 w piątek 14 września otworzyli przedstawiciele samorządu województwa, a wśród nich marszałek Cezary Przybylski. Trasa kosztowała ponad 62 miliony złotych i połączy się z wybudowanym kilka lat temu mostem na Odrze w Brzegu Dolnym.

– Na budowę tej trasy pozyskaliśmy z unii ponad 48 mln złotych. Jej głównym zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Miękinia. Dzięki temu znacząco zwiększy się poziom bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Mieszkańcom Miękini i okolicznych miejscowości nowo wybudowana droga zapewni komfortowy i bezpieczny dojazd dla osób pracujących we Wrocławiu, a także dostęp do wielu usług publicznych znajdujących się na terenie tego miasta. Ale to nie wszystko, nowa obwodnica połączy się z wybudowanym niedawno przez samorząd województwa mostem w Brzegu Dolnym. Dzięki temu zmieni się układ transportowy w całej zachodniej części aglomeracji wrocławskiej.

Droga uzupełnia układ komunikacyjny powiatu średzkiego i obszarów położonych na zachód od Wrocławia. Ponadto docelowo skróci i poprawi jakość obsługi transportowej po zachodniej stronie aglomeracji Wrocławskiej, bez konieczności przejazdu przez stolicę Dolnego Śląska. Nowa inwestycja przyniesie również sporą korzyść w zakresie turystyki. Pozwoli na sprawniejszą komunikację np. w kierunku Doliny Baryczy ze Stawami Milickimi czy też w kierunku południowym województwa bogatego w zabytkowe obiekty zamkowe i pałacowe, a także w kierunku Wrocławia stanowiącego centrum kulturalne, oświatowe, historyczne.

Kategoria artykułu: Aktualności

reklama