Makulatura, która ratuje konie!

W dniach 21 – 30 września 2018 r. Klub Gaja, wraz ze Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA, zapraszają mieszkańców Wrocławia i okolic do włączenia się w akcję „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Każdy, kto będzie chciał pomóc zwierzętom, może oddać stare gazety, zeszyty czy kartony do specjalnie oznakowanego kontenera przed Parkiem Handlowym Auchan Bielany (ul. Francuska 6). Akcja rozpocznie się 21 września (piątek) o godz. 11.00 otwarciem wystawy przedstawiającej uratowane konie i wręczeniem wyróżnienia dla wrocławskiej szkoły za zebranie 1900 kg. makulatury oraz wspólnym malowaniem graffiti na kontenerze.

Klub Gaja uratował dotychczas 60 koni przeznaczonych na rzeź, chorych lub tych, którymi właściciele nie mogli się dłużej zajmować. Wymagają one szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia, wiek i urazy psychiczne wynikające z traumatycznych przeżyć. Dzięki akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Klub Gaja wspiera m.in. ich utrzymanie, opiekę weterynaryjną, terapię i leczenie. Jednym z nich jest Pegaz – pierwszy uratowany koń. Jako źrebak hodowany był na mięso i miał trafić do rzeźni. 18 lat temu został wykupiony przez Klub Gaja. Teraz jestem starszym koniem. Cierpi na astmę i wymaga specjalistycznego leczenia, inhalacji, suplementacji i specjalnej paszy, a także częstszych zabiegów dentystycznych spowodowanych próchnicą i syndromem EOTRH. Z racji wieku ma też problemy kręgosłupem w odcinku lędźwiowym. Przyłączając się do akcji można pomóc koniom, którymi opiekuje się Klubu Gaja.

Zbiórka makulatury we Wrocławiu organizowana jest po raz pierwszy przez Klub Gaja we współpracy z Parkiem Handlowym Auchan Bielany oraz firmą FBSerwice, która podstawi kontener na makulaturę. Podczas otwarcia wystawy poświęconej uratowanym koniom Klub Gaja wręczy wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 10 z Psiego Pola, która brała udział w konkursie „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników udało się zebrać 1900 kg makulatury. W akcji wezmą również udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24, którzy wspólnie namalują graffiti na kontenerze na makulaturę oraz stworzą z kartonów i gazet fruwające Pegazy.

Nauczycielka Sylwia Grzybek ze Szkoły Podstawowej nr 24 podsumowując zbiórkę makulatury w szkole powiedziała – „Jako opiekun akcji żywię nadzieję, że to był dobry początek naszej pomocy potrzebującym zwierzętom i kolejne akcje „makulatura na wagę konia” przed nami. Zachęcam młodzież i ich opiekunów z innych placówek do włączania się w podobne działania, które uwrażliwiają dzieci na potrzeby innych i pokazują jak przy odrobinie wysiłku mogą pomóc”.

Akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, którą Klub Gaja prowadzi od 16 lat, przynosi wymierne korzyści nie tylko zwierzętom ale także środowisku naturalnemu. Segregując i oddając makulaturę chronimy drzewa – 1 tona makulatury to uratowane przed wycinką ok. 17 drzew. Przyczyniamy się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powstających przy produkcji papieru oraz ilości energii, która jest do tego procesu potrzebna.

Więcej informacji: Jacek Bożek, Klub Gaja, tel. 603 636 554

Fot. Klub Gaja / Michał J Gadek – Pegaz i White Lady

