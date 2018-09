Do 30 października 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czeka na zdjęcia przedstawiające inwestycje, które powstały dzięki funduszom unijnym. Fotografie mogą przedstawiać elementy krajobrazu czy architektury. Szczególnie ucieszą nas zdjęcia, na których widać mieszkańców lub turystów korzystających np. z nowo powstałej infrastruktury.

Każdy uczestnik powinien zgłosić fotografie przedstawiające minimum trzy różne projekty, a łączna liczba wymaganych fotografii to 15 sztuk. Co ważne, każdy uczestnik powinien wybrać przynajmniej jeden projekt z listy dołączonej do regulaminu konkursu. Pozostałe projekty mogą pochodzić z listy zawierającej wszystkie dofinansowane projekty – można ją znaleźć na stronie internetowej: http://rpo.dolnyslask.pl/konkurs-fotograficzny-dolnoslaskie-fokus-na-fundusze/. W listopadzie jury oceni wszystkie nadesłane prace i przyzna nagrody ( I miejsce – 5 000 zł., II miejsce – 3 000 zł, III miejsce – 2 000 zł.)

Prace konkursowe na płytach CD lub DVD wraz z formularzem uczestnictwa należy dostarczyć (pocztą, kurierem lub osobiście) do końca października 2018 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego – z dopiskiem Konkurs fotograficzny, „Dolnośląskie – fokus na fundusze”, pok. nr 1003/1004, w godzinach 7.30 – 15.30.

