Sześć propozycji, czas wybrać najlepsze

Druga edycja budżetu obywatelskiego weszła w decydującą fazę. Głosowanie potrwa do 20 września

Budżet obywatelski jest wydzieloną częścią budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy. Na czym to polega? Chodzi o proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich. W praktyce oznacza to, że każdy może zgłosić propozycję inwestycji. Potem pomysły poddawane są pod głosowanie. Projekt, który zdobywa najwięcej głosów, zostaje włączony do budżetu na rok kolejny. Z budżetu obywatelskiego finansować można inwestycje należące do zadań własnych gminy oraz zadania, które może sfinansować gmina na podstawie obowiązujących przepisów. Pomysły muszą mieć charakter inwestycyjny i być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.

W zeszłym roku do wydania było 400 tys. złotych. Dzięki nim realizacji doczekają się takie zadania jak oświetlenie chodników na osiedlu Metalowców, Park Europejski – strefa sportu i rekreacji, siłownia zewnętrzna przy remizie w Biskupicach Oławskich oraz uporządkowanie terenu przy świetlicy w Wójcicach.

W tym roku do wydania w sumie więcej, bo 600 tys. zł W Jelczu-Laskowicach – 400 tys., a w sołectwach gminy – 200 tys. Koszt jednego projektu miejskiego nie może przekroczyć 200 tys., a sołeckiego – 100 tys.

Niedawno poznaliśmy inwestycje, na które już teraz można głosować za pośrednictwem strony jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org. Drugim sposobem jest wrzucenie do urny poprawnie wypełnionej karty do głosowania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w godzinach urzędowania. Trzeci sposób to wypełnienie tej karty i wysłanie jej na adres UMiG, z dopiskiem „budżet obywatelski”. Głosowanie potrwa do 20 września.

Szczegóły na http://www.jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org

Kategoria artykułu: Aktualności