Dbaj o swoje zdrowie Październik uznany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. To najczęściej diagnozowany nowotwór u Kobiet, który stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród Polek. Nie bój się go, tylko sprawdź



Mobilna pracownia mammograficzna (mammobus) przyjedzie do Jelcza-Laskowic – 1 i 2 października będzie przy centrum Sportu i Rekreacji Hala Sportowa, ul. Oławska 4. Do Marcinkowic zawita 3 października – przy przychodni Mik-Med, ul. Piastowska 21.

Obniżeniu wskaźnika umieralności oraz podniesieniu poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi ma służyć wieloletni Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. Niestety, na badania w ramach programu zgłasza się co roku niespełna połowa uprawnionych Polek w wieku od 50 do 69 lat, a to wiek, w którym są one najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. W państwach wysoko rozwiniętych w badania mammograficznych uczestniczy regularnie ponad 70 % uprawnionych pań. Zachęcamy wszystkie kobiety do systematycznych badań. Mammografia pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne – refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

· w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach tego programu

· lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2)

Organizatorzy akcji proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2444 (od poniedziałku do piątku) lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

