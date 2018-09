Ogromne pieniądze dla dzieci i wielka przygoda!

Warto było „Wybuchowi” powoli wracają do domu! Ich polonez karetka na razie świetnie się spisuje. Wydaje się, że po powrocie będą mogli powiedzieć, że ZŁOMBOL to pestka!

Przypomnijmy, że „Wybuchowi” to Marta Tomaszewska, Marta Szymańska, Sebastian Kwiatek i Marek Malec. 1 września podjęli wyzwanie, aby ponad 20-letnią karetką pojechać do Grecji. Udało się, są już na miejscu. Teraz zwiedzają i rozkoszują się widokiem Aten. Podkreślają, że ten wypad to nie tylko przygoda, adrenalina i poznawanie świata, ale przede wszystkim pomoc dzieciom z domów dziecka.

Więcej przeczytasz o przygodach „Wybuchowych” w najnowszym numerze Gazety Powiatowej lub w wydaniu elektronicznym TUTAJ

W Atenach

W tle widać most w greckim Patras na Peloponezie

Kotor w Czarnogórze

