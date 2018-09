Mural namalowano na ścianie bloku przy Alei Wolności

Mural na sto lat niepodległości

Jelcz-Laskowice. Estetycznie Miejsko-Gminne Centrum Kultury zostało jednym z dziesięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu Narodowego Centrum Kultury „Murale Polskiej Niepodległości”

Zmagania polegały na przygotowaniu koncepcji działań artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zakończonych powstaniem muralu upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Jelczu-Laskowicach mural jest zrealizowany na ścianie bloku przy Alei Wolności 2-8.

Projekt miał na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego odkrywania historii, włączenie najmłodszego pokolenia Polaków do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz zaktywizowanie dzieci i młodzieży do działań na rzecz lokalnej społeczności.

Centrum Kultury wybrało do udziału w projekcie uzdolnione osoby zainteresowane historią oraz sztuką. Koncepcja zakładała, że młodzież zostanie wyłoniona za pomocą dwóch konkursów: plastycznego oraz historycznego.

Uczestników w wieku 12-18 lat zaproszono do udziału w konkursie historycznym pt. „W poszukiwaniu śladów wolności” oraz do udziału w XV edycji konkursu plastyczno-fotograficznego pt. „Nasza okolica”, którego głównym organizatorem był „Klub Opty”. Wyłoniono 20 uczniów, którzy wzięli udział w działaniach animacyjnych na terenie Jelcza-Laskowic i Wrocławia. Były to warsztaty historyczne, zwiedzanie Centrum Historii „Zajezdnia”, wycieczka po Wrocławiu „Szlakiem wrocławskich murali”, zwiedzanie sal warsztatowych Akademii Sztuk Pięknych oraz szkolenie teoretyczno-praktyczne nt. malarstwa i sztuki street art, które poprowadził Piotr Saul.

Saul jest również twórcą muralu. To znany i ceniony wrocławski artysta wizualny, muzyk i tancerz, ściśle związany ze sztuką uliczną. Zajmuje się malarstwem, a także organizacją wystaw oscylujących wokół street artu. To, co maluje, można nazwać nowym fowizmem, rozwinięciem konwencji streetartowej, fantastyką. W swoich obrazach przedstawia wymyślone pejzaże, baśniowe światy lub postacie, tworzy malarstwo kolażowe. Jest asystentem w pracowni malarskiej prof. Krzysztofa Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Uroczyste odsłonięcie muralu zaplanowano na 16 września.