EKO pod wiatrakami

Dziś w Centrum Badawczo-Rozwojowym Firmy Promet-Plast (farma wiatrowa w Gaju oławskim) odbywa się konferencja pt. „Energetyczny Klaster Oławski EKO, impulsem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego”

Konferencja organizowana jest przy współpracy TAURON Ekoenergia sp. z o.o. – koordynatora klastra, WFOŚiGW we Wrocławiu oraz lidera klastra EKO – firmę Promet-Plast s.c. W programie wiele wystąpień, m.in. Romana Gabrowskiego – prezesa zarządu TAURON Ekoenergia sp. z o.o. „Kierunki rozwoju klastrów energii na przykładzie inicjatyw koordynowanych przez TAURON Ekoenergia”, Andrzeja Jeżewskiego z Promet-Plastu „Kierunki rozwoju Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, portfel projektów”, Barbary Adamskiej (ADM Poland) „Zarys modelu techniczno-ekonomicznego klastrów energii i usługi koordynatora”, prof. dra hab. inż. Wojciecha Nowaka, dyrektora Centrum Energetyki AGH „Gmina samowystarczalna energetycznie”, czy dra hab. inż. Haliny Pawlak-Kruczek z Politechniki Wrocławskiej „Studium Przypadku dla gminy Oława, co do możliwości produkcji energii, z wykorzystaniem lokalnych źródeł i potencjału”. Podczas konferencji będzie okazja do zwiedzania obiektu firmy Promet Plast – Centrum Badawczo-Rozwojowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, z halą prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania.



















