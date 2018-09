Z wózkiem to problem

Czytelnik zwraca uwagę na rozkopany chodnik przy ulicy Chrobrego. – Bardzo dawno został rozkopany, bo ZWiK coś robił, ale do tej pory nie został odbudowany. Spacerówką przejść z dzieckiem to jest tragedia… – pisze Michał. Zgłoszenie mieszkańca zamieszczamy w rubryce „MINUS”. Coś w naszym powiecie Cię irytuje, denerwuje, przeszkadza? Wyślij zgłoszenie do rubryki „MINUS” na [email protected] lub przez wiadomość prywatną na naszym profilu: https://www.facebook.com/WiadomosciOlawskie/ – to rubryka tworzona przez naszych Czytelników!