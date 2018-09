„Z tyłu sklepu”

Taki tytuł nosi wystawa akwareli Władysława Supersona, które można oglądać w oławskim Ośrodku Kultury przy ul. 11 Listopada 27. – To mało znane, często zapomniane lub omijane fragmenty Oławy – mówi autor.

Wystawę można oglądać do 25 września, od poniedziałku do piątku, do godz. 18.00

fot. Jerzy Kamiński