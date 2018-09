Wybuchowi na ZŁOMBOLU. Już w Sarajewie

Kolejne wieści od naszej ekipy, która bierze udział w charytatywnym ZłOMBOLU! Dotarli do Sarajewa, dziś zwiedzanie, a później kierunek Sithonia – Grecja. Marta Tomaszewska, Marta Szymańska, Sebastian Kwiatek i Marek Malec – to członkowie ekipy „Wybuchowi”, którzy już 1 września wyruszyli polonezem karetką z 1996 roku na największy na świecie charytatywny rajd samochodowy.

***

– Póki co (oby tak było do końca) mamy same proste usterki. Jeszcze w Polsce zauważyliśmy, że gubimy paliwo przez pęknięty wąż, który szybko załataliśmy przy pomocy taśmy izolacyjnej i trytek. Później podczas okropnej ulewy na autostradzie w drodze do Budapesztu urwała nam się wycieraczka kierowcy. Na poboczu zamieniliśmy wycieraczki (pasażera zamontowaliśmy w miejscu kierowcy), co umożliwiło dalszą jazdę. Na stacji kupiliśmy nowe wycieraczki i jechaliśmy dalej 😉

Cała podróż ma potrwać 2 tygodnie, a trasa liczy blisko 6 tysięcy kilometrów – z Katowic aż na środkowy cypel półwyspu Chalcydyckiego w Grecji i z powrotem. Pisaliśmy o tym tutaj: https://gazeta-olawa.pl/informacje/81609-nasi-zlombolu-czyli-wybuchowa-karetka-grecji/

Nocowaliśmy na kempingu pod samym Sarajewem, gdzie spotkaliśmy sporo złombolowych ekip!