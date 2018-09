Tak było w ubiegłym roku

Utrudnienia w ruchu!

Oława. Uwaga kierowcy! Organizatorzy XI „Biegu Koguta” informują, że w niedzielę 2 września, w godzinach od 10.00 do 14.00, należy się liczyć z dużymi ograniczeniami ruchu kołowego w centrum miasta i nie tylko.

Zawody odbędą się na dziesięciokilometrowej trasie, na której rozgrywano cztery poprzednie kogucie biegi, a także trzy edycje „Dolnośląskiego biegu po zdrowie dla chorych na raka”. Wiedzie ona od Rynku, ulicami Brzeską, 1 Maja, Żołnierza Polskiego, Zwierzyniecką, przez Ścinawę Polską i Ścinawę, z powrotem na Rynek – ulicami Ofiar Katynia, 3 Maja, Żołnierza Polskiego, 1 Maja, fragmentem Brzeskiej i Kościuszki.

Organizatorzy wyznaczyli limit czasowy na 2 godziny i dlatego w tegorocznych zawodach nie będą mogli brać udziału miłośnicy marszu z kijkami (nordic walking). Trasa będzie stopniowo odblokowywana, po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

W czasie zawodów, w godzinach od 10.30 do 13.30, należy się liczyć z ograniczeniami w ruchu kołowym. Lepiej więc nie wybierać się wówczas samochodem do centrum Oławy, ani w okolice Zwierzyńca Dużego, Ścinawy Polskiej i Ścinawy.

Ponieważ podsumowanie zawodów odbywać się będzie na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej, tam także – zwłaszcza w godzinach od 12.00 do 15.00 – mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu kołowym.