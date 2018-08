Spotkanie Miłośników Kresów Wschodnich w Świątnikach

Tradycyjnie jak co roku, w niewielkiej wsi Świątniki, pod Sobótką na Dolnym Śląsku, odbędzie się już VIII Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich pod patronatem metropolity wrocławskiego ks. abp Józefa Kupnego.

Organizatorami są Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej, Środowisko Wrocławskie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz parafia św. Józefa w Nasławicach.

Odbywające się od siedmiu lat spotkania w tej niewielkiej wsi przy Cudownym Obrazie NMP Bolesnej z Niewirkowa na Wołyniu są wydarzeniem obejmującym nie tylko region dolnośląski, ale i Opolszczyznę, Pomorze, Lubuskie, Kujawy i Małopolskę. Przybywają na nie Narody Kresów na czele z Ukraińcami i Czechami, Niemcami i Olendrami, Ormianami i Żydami. Elementem towarzyszącym są zawsze konferencje popularnonaukowe, wystawy i uroczyste msze święte z oprawą Wojska Polskiego oraz z udziałem polskiego episkopatu i duchowieństwa z Kresów Wschodnich.

W sposób szczególny każdego roku kresowianie pamiętają o Ofiarach Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.

W tym roku organizatorzy chcą oddać hołd cichym bohaterom w ciężkiej pracy duszpasterskiej na Kresach – kapłanom, którzy ginęli z rąk banderowców jak większość mieszkańców Wołynia.

Tegoroczne spotkanie kresowian z całej Polski odbędzie się w sobotę i niedzielę (15-16 września br.). Organizowany jest bezpłatny wyjazd tylko na sobotnią uroczystość. Wyjazd autokarem spod kościoła Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie dnia 15 września (sobota) o godz. 9.15.

Program (sobota 15.09.)

– 11.00 uroczyste otwarcie

– 11.10 występ zespołu „Świtezianki”

– 11.30 występ zespołu „Leśne Echo” z Lubszy

– 12.00 Msza św. w intencji kresowian

– 14.00 biesiada kresowa, a w niej:

– występ zespołu „Strzegomianki”

– występ zespołu „Leśne Echo”

– występ zespołu z Novego Malina (Czechy)

– 16.00 koncert zespołu „Leśne Echo”

Program (niedziela 16.09.) dojazd we własnym zakresie

– 11.30 występ zespołu ludowego

– 12.00 Uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych księży z udziałem

metropolity wrocławskiego ks. abp Józefa Kupnego z asystą Kompanii

Honorowej Wojska Polskiego i Orkiestry Reprezentacyjnej |

Wojsk Lądowych we Wrocławiu

– 14.00 występy zespołów ludowych z Dolnego Śląska