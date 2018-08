Co nowego w OH KINO Oława?

Od 24 sierpnia na ekranach oławskiego OH KINO mrożące krew w żyłach kino akcji, czyli „THE MEG” – widowiskowe starcie byłego komandosa (Jason Statham, „Szybcy i wściekli”, „Transporter”, „Przekręt”) z prehistorycznym rekinem gigantycznych rozmiarów.

Dla fanów spokojniejszych klimatów czeka „Tajemnica wiary” – dramat, który porusza tematykę wiary w Boga i prawdziwości cudów, do których dochodzi w małym miasteczku na południu Francji.

Najmłodszych kinomanów zapraszamy na produkcje familijne:

– „Krzysiu, gdzie jesteś?” – Kubuś Puchatek wraz w przyjaciółmi pomagają przyjacielowi z dawnych lat.

– „Młodzi Tytani: Akcja!” – animowana historia o poszukiwaniu własnego miejsca oraz sile przyjaźni.

– „Patryk” – mały mops wywraca życie swojej właścicielki do góry nogami.

– „Książę Czaruś” – rozchwytywany książę poszukuje miłości życia.

Z innych propozycji:

– „303. Bitwa o Anglię” (Historyczny) – Polscy piloci tworzący Dywizjon 303 i stają do walki w bitwie o Anglię.

– „Szpieg, który mnie rzucił” (Komedia, Akcja) – Przyjaciółki rozpoczynają szpiegowską przygodę, gdy okazuje się, że były partner jednej z nich był agentem.

– Mamma Mia! Here We Go Again (Komedia, Musical) – kontynuacja przeboju z 2008 roku z przebojową ścieżką dźwiękową zespołu Abba.

– Mission: Impossible – Fallout (Sensacyjny) – Ethan Hunt (Tom Cruise) powraca!