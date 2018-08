Alternatywa i hit

Oława. Jak co roku Centrum Sztuki zaprasza na plenerowe kino na Młyńskiej. 24 sierpnia będzie można obejrzeć kultowy film „Rejs” oraz wybrane krótkie metraże jedenastej edycji „Grand Off”

Seans rozpocznie się około godziny 20:00 pokazem trzech zwycięskich filmów w kategoriach: „najlepsza fabuła”, „najlepsza animacja” oraz najlepszy film polski”. Kolejno będzie można zobaczyć: hiszpański obraz „Bus story”, irlandzką animację „A terrible Hullabaloo” oraz film Aleksandry Pietrzak „Ja i Mój tata”. Więcej informacji tutaj: https://gazeta-olawa.pl/news/81239-kino-niezalezne-najlepszym-wydaniu/

*

Po pokazie produkcji niezależnych, ok. godz. 21:00 rozpocznie się film Marka Piwowskiego „Rejs”.

*

Ten film otacza legenda. Istnieje liczne grono jego wielbicieli, a nawet fan club, którego członkowie znają go niemal na pamięć, scena po scenie. Skąd bierze się siła tej improwizowanej w dużej mierze opowiastki o rejsie wycieczkowym parowcem po Wiśle? Przyczyn jest chyba kilka. Po pierwsze, krytyka wszelkiego zniewolenia, na tyle zawoalowana, że mająca walor satyrycznego uogólnienia. Po drugie, trudne do osiągnięcia w kinie wrażenie spontaniczności rozgrywających się przed kamerą wydarzeń. Wreszcie, udział niepowtarzalnych osobowości polskiego kina.