Kino niezależne w najlepszym wydaniu

Oława. Kultura. Od 24 do 26 sierpnia w Centrum Sztuki będzie się odbywał przegląd filmów krótkometrażowych nagrodzonych w najważniejszych kategoriach w ramach Festiwalu Grand OFF

*

W ramach przeglądu będzie można nieodpłatne obejrzeć pokazy zwycięskich najlepszych niezależnych krótkich filmów świata. Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna, z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie.

*

Najciekawsze produkcje niezależne poddawane są preselekcji i typowane przez profesjonalną Komisję Nominacyjną do nagród w jedenastu kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski. Filmy nominowane ocenia międzynarodowa kapituła, składająca się ze znawców X Muzy – teoretyków, reżyserów, operatorów, montażystów i aktorów, z ponad trzydziestu krajów!

*

Do tej pory na festiwal Grand OFF nadesłano 3909 filmów ze 117 krajów całego świata.

Nagrody 11. Edycji Grand OFF przyznano filmom w jedenastu kategoriach (szczegóły poniżej).

***

Najlepsza reżyseria – „The Servants”. Grupa beztroskich biesiadników spotyka się w odizolowanej willi na brzegu morza. Przy tej okazji Nabil, który opiekuje się domem i jego cała rodzina, spotykają starego znajomego, groźnego przywódcę grupy. Spotkanie przywołuje brutalne i bolesne wspomnienia.

*

Najlepszy scenariusz – „Le Soutien-Gorge”. Listopad 2015 roku, rząd prosi obywateli o wywieszenie na balkonach flagi francuskiej w hołdzie ofiarom ataków terrorystycznych.

*

Najlepsze zdjęcia – „Watu Wote”. Od dekady Kenia była celem ataków terrorystycznych Al-Shabaaba. Rośnie atmosfera lęku i wzajemnej nieufności pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. W grudniu 2015 muzułmańscy pasażerowie autobusu pokazali, że solidarność może zwyciężyć.

*

Najlepszy montaż „How to save your darling”. Sztuka życia w parze, czyli o rozwiązywaniu problemów, których żyjąc samotnie się nie ma.

*

Najlepsza scenografia – „Inside The Wardrobe”. W świecie, w którym powierzchowność jest ważniejsza niż to, co w środku, Frank stracił wszystko i obecnie żyje na ulicy. Żeby przeżyć i powrócić do społeczeństwa, może liczyć jedynie na własne umiejętności adaptacji, wyjątkową wyobraźnię, garnitur i swoją szaf.

*

Najlepsza aktorka (Inger Tudor) – „On Time”. Zdesperowana i bezrobotna matka mieszkająca w South Central w Los Angeles, przez wzgląd na swoje dziecko zmuszona jest do podjęcia niebezpiecznej decyzji.

*

Najlepszy aktor (Sébastien Chassagne) – „Master of the class”. Berry jest nauczycielem w szkołach klasy robotniczej. Ma nadzieję, że jego praca na zastępstwo wkrótce zmieni się na etat. Dzisiejszy dzień będzie decydujący – po raz pierwszy będzie miał inspekcję z Ministerstwa Edukacji.

*

Najlepsza fabuła – „Bus Story”. Jak każdego poranka, bohater obserwuje nieznajomą śpiącą w autobusie. Nigdy z nią nie rozmawiał, ale wie, na którym przystanku wysiada z autobusu. Problem w tym, że dziś ona nie budzi się na czas i zaraz przejedzie swój przystanek. Czy powinien ją obudzić?

**

Najlepszy dokument – „Nie sądzić”. Piotr i Henryk szykują się do obchodów Misterium Męki Pańskiej, w którym grają rolę Judasza i Jezusa. Wydarzenie religijne staje się tłem do refleksji na temat tragicznych wydarzeń jakie dotknęły miasteczko Przeworsk, z którego pochodzą. W odważny i uczciwy sposób stają twarzą w twarz z – jak się okazuje – nadal niezabliźnionymi ranami wciąż żywej przeszłości.

**

Najlepsza Animacja – „A terrible Hullabaloo”. Historia młodego Vinny`ego Byrne`a, 15-letniego chłopaka, który walczy o Irlandię w Powstaniu Wielkanocnym. W wieku 78 lat Vinny wspomina czasy w otoczeniu wolontariuszy, którzy zabrali go do miasta. Dzięki ręcznie robionej miniaturowej scenografii i lalkom, film relacjonuje z pierwszej ręki unikalne wspomnienia z powstania w Dublinie w 1916 roku.

**

Najlepszy Film Polski – „Ja i Mój tata”. Dawid opiekuje się swoim ojcem Edwardem, który cierpi na pogłębiającą chorobę Alzhaimera. Syn chce nareszcie poznać ojca i zbliżyć się do niego, co z każdym dniem staje się coraz trudniejsze.

(kt)

***