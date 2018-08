Atopowe zapalenie skóry u psa – czy to można leczyć?

Atopowe zapalenie skóry to schorzenie nazywane także atopią. Jest to jedna z najczęstszych chorób dermatologicznych, jakie występują u zwierząt domowych. Niejednokrotnie wynika z genetycznych predyspozycji i często nawraca, czyniąc codzienne życie czworonoga pełnym cierpienia. Atopię da się jednak wyleczyć – musi jednak zostać odpowiednio zdiagnozowana. Jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry u czworonoga?

Objawy atopowego zapalenia skóry u psa

Jak dowiedzieć się można ze strony internetowej Gliwickiej Kliniki Weterynaryjnej, atopowe zapalenie skóry u psów pojawia się najczęściej pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia czworonoga. Pierwszym dokuczliwym objawem schorzenia jest intensywne drapanie się. Skóra staje się podrażniona, możliwe jest pojawienie się stanu zapalnego bądź łysych obszarów skóry. Gdy takie miejsca są nieustannie drażnione, bardzo możliwe jest wystąpienie zakażenia bakteryjnego, co z kolei może prowadzić do dolegliwości w postaci ropnego zapalenia naskórka.

Atopowe zapalenie skóry u psa występuje zazwyczaj w kilku charakterystycznych miejscach na ciele – najczęściej jest to głowa, okolice uszu, brzuch, łapy. Zmiany skórne zauważyć można także na szyi czy pachwinach. Aby ulżyć dokuczliwemu swędzeniu, psy mogą wylizywać zarażone obszary bądź ocierać się o meble i inne sprzęty domowe. Objawy atopowego zapalenia skóry mogą utrzymywać się okresowo bądź dolegać psu przez cały czas. Niejednokrotnie wywołane są także przez liczne alergeny w postaci pyłków roślin, drobin kurzu czy też pchlego jadu.

Czy atopię można leczyć?

Psy dręczone atopowym zapaleniem skóry mają tendencję do zmiany swojego codziennego zachowania. Nawet najweselszy czworonóg może zamienić się w drażliwego, zmożonego cierpieniem psa, którego energia i radość ustąpiły w momencie wystąpienia objawów. Gdy właściciel zaobserwuje u swojego pupila wymienione wcześniej symptomy, powinien jak najszybciej zabrać go do specjalisty. Na rynku dostępne są bowiem leki mogące przynieść zwierzakowi ulgę w zmaganiach z chorobą. Zdarza się także, że na atopowe zapalenie skóry pomóc może zafundowanie psu odczulania alergicznego. Zanim jednak lekarz weterynarii zdiagnozuje atopię i podejmie kroki, aby zwalczyć chorobę, należy przedstawić mu historię dotychczasowych chorób oraz metod leczenia zwierzaka. Być może objawy mają zupełnie inne podłoże i wymagają zastosowania odmiennych metod leczenia. Ogromne znaczenie ma tu codzienna obserwacja zachowania pupila i zwrócenie uwagi na moment, w którym świąd i inne objawy znacznie się nasilają.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności