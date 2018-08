Sławomir, MIG i Brathanki. Co jeszcze na dożynkach?

Dożynki. Jest w czym wybierać. Tegoroczne dożynki w naszym powiecie zapowiadają się bardzo bogato – występy wielu gwiazd, głównie disco-polo

Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice

Tu dożynki odbędą się 25 sierpnia – w Miłoszycach przy ul. Wrocławskiej 30. Uroczystości dożynkowe tradycyjnie rozpoczną się od korowodu dożynkowego i mszy świętej dziękczynnej za plony. Nie zabraknie odpowiedniego ceremoniału i konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz najlepszą prezentację sołectwa. W programie artystycznym występy: Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”, zespołu ludowego „Świtezianie”, zespołu folklorystycznego ze Szczyrca (Ukraina), zespołu folklorystycznego z Gudensbergu w Niemczech, zespołu disco-polo Coolers. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Brathanki, a całość zakończy się zabawą taneczną.



Gmina Oława

Tu dożynki świętować będziemy 25 sierpnia w Gaci. Święto plonów rozpocznie dożynkowy korowód, który ruszy spod świetlicy wiejskiej o godzinie 13:45. Piętnaście minut później odbędzie się msza święta polowa. Po niej nastąpi tradycyjne przekazanie chleba dożynkowego oraz poświęcenie wieńców. Druhowie z OSP Owczary uroczyście przyjmą na stan jednostki nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, zakupiony m.in. ze środków gminy Oława. O 16.00 rozpocznie się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy – organizatorzy zapraszają przedstawicieli sołectw po karty do głosowania (szczegóły i regulamin na stronie internetowej gminy). Po zliczeniu głosów komisja konkursowa około 16.30 ogłosi wyniki. Od 16.30 do 17.00 będzie przeprowadzany konkurs na najlepsze wino (szczegóły i regulamin na internetowej stronie gminy). Ogłoszenie wyników około godz. 17.00

Pomiędzy 16.00, a 19.00 na scenie wystąpią lokalne zespoły: utalentowani seniorzy z Klubu Seniora „Kalina”, oraz Zespół Pieśni i Tańca „Porębiok”. Organizatorzy szykują wiele atrakcji dla najmłodszych: warsztaty garncarskie, malowanie na szkle, rzeźbienie w drewnie. Będą dmuchane zamki oraz wiele gier i zabaw dla dzieci. Szczudlarze będą wręczali gadżety gminy Oława. W godzinach 15.30-19.30 będzie można wziąć udział w animacjach przygotowanych przez Figloraj: będą m.in. zabawy taneczne, sportowo-rekreacyjne, konkurencje sportowe, zręcznościowe, plastyczne. Będzie kącik malucha i rekreacyjno-sportowy (gigantyczny chińczyk, warcaby, stanowisko do koszykówki, gry w boule, piłki nożnej i wiele, wiele innych).

Od 19.00 scena będzie należała do gwiazd tegorocznych dożynek. Oto one: Loverboy, Exaited, Extazy!



Gmina Domaniów

Tu święto plonów będzie miało wyjątkowy wydźwięk, bo odbędzie się 1 września – dokładnie 50 lat od pierwszych gminnych (wtedy gromadzkich) dożynek w tym miejscu. Jak informuje Magdalena Wiżgała, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie, uroczystości rozpocznie o godz. 12.00 msza święta w domaniowskim kościele, potem korowód przejdzie na boisko sportowe. Tam po tradycyjnych obrzędach dożynkowych rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszy wieniec oraz dożynkowe smaki. Organizatorzy przewidzieli nagrody finansowe oraz rzeczowe. Część artystyczną rozpoczną występy chóru „Jubilat”, sekcji wokalnej CKiC oraz Orkiestry Dętej OSP w Domaniowie.

O godzinie 16.00 rozpocznie się dożynkowa gala disco polo. Pierwszym zespołem, który wystąpi, będzie działający od 2000 roku zespół Long & Junior. Duet wylansował m.in. takie utwory jak „Tańczyć chcę”, „Tańcz Tańcz Tańcz” czy ” Bądź moją królową”. Na godzinę 18.00 zaplanowany jest występ autora hitów „Miłość w Zakopanem” oraz „Magiera”, twórcy rock-polo, czyli Sławomira z zespołem „Trzymamy się Zapały”. O godz. 19.30 na scenie zagości duet „Gentleman`s” – młody, dobrze rokujący zespół, twórca utworów „Bo to jest ona” oraz „Szalona blondynka”. Zwieńczeniem gali będzie koncert zespołu MIG, tworzony przez czwórkę rodzeństwa – Dorotę, Marka, Krzyśka i Sławka Gwiazdowskich. Grupa za oficjalną datę powstania uznaje rok 2000 , kiedy to ukazała się pierwsza autorska piosenka „Czy to prawda” (Co Ty mi dasz ). Utwory formacji takie jak „Miód malina”, „Nie ma mocnych na Mariolę”, „Słodka wariatka” czy „Będę przy Tobie” osiągnęły ponad 250 mln odsłon na profilu zespołu na kanale YouTube, zdobywając tym samym platynowe, złote i srebrne płyty. Na zakończenie dożynkowej gali domaniowskie niebo rozświetli pokaz fajerwerków, po którym rozpocznie się zabawa taneczna.

Organizatorzy pamiętali również o dzieciach, dla których przygotowali animacje, bezpłatne dmuchańce, pokaz tańca z ogniem, warsztaty plastyczne oraz garncarskie. Do Domaniowa przyjadą również food tracki oraz wesołe miasteczko. Stanie FotoBudka, w której każdy będzie mógł zrobić bezpłatne pamiątkowe zdjęcie.

W uroczystość zaangażowani będą żołnierze z 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, policja oraz ochotnicza straż pożarna, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość obejrzeć sprzęty oraz pojazdy tych służb.