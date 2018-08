Co w kinie „Odra”?

„Samson” – historia biblijnego bohatera na dużym ekranie. Od piątku 17 sierpnia zapraszamy do Kina Odra na film „Samson”.

Epicka opowieść o hebrajczyku z niezwykłym darem siły, wybrańcu Boga, który ma za zadanie wyzwolić swój lud z niewoli.

Film jest najdroższą w historii produkcją studia Pure Flix, największego niezależnego twórcy filmów chrześcijańskich na świecie.

Po stracie miłości swego życia z winy okrutnego księcia Filistyna, młody hebrajczyk o nadprzyrodzonej sile broni swego ludu, poświęcając wszystko, by pomścić miłość, lud i Boga.

***

Zapraszamy do Kina Odra. Bilety od 11 zł.