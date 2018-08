Na szybko, na dłużej, najłatwiej, czyli o pożyczkach pozabankowych

Pieniądze potrzebne od zaraz – w ilu głowach teraz pojawia się ten komunikat? Pewnie w wielu, bo nie ma dnia, gdy o nich nie myślimy. Nie, nie chodzi o to, że mamy obsesję. Po prostu w praktycznie większości sytuacji się nimi posługujemy, a więc chcąc nie chcąc analizujemy i się zastanawiamy, jak wygląda nasz miesięczny budżet. A czasem może się okazać, że kiepsko… Co wtedy?

Pod ścianą

Można powiedzieć, że nie zna życia ten, kto nie nigdy nie musiał zaglądać w pusty portfel czy rwać włosów, gdy się okazało, że nie można zapłacić kartą, bo nie ma na niej wystarczających środków. To musi być nie tylko smutne, ale i upokarzające, a co najgorsze stresujące, bo jak to tak bez pieniędzy. Jak żyć? No właśnie jak?

Gdy czas nagli…

Na ugaszenie pożaru rewelacyjną opcją są szybkie pożyczki online, które dostaniemy praktycznie bez spełnienia szeregu – ciężkich i problematycznych wymogów. Tak jak przeczytamy tutaj – bez dodatkowych dokumentów i zaświadczeń, możemy szybko się podratować w kryzysowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Z artykułu dowiemy się, co trzeba zrobić, aby rzeczywiście stać się posiadaczem takich środków, bo warto wiedzieć, że są różne opcje – pożyczki na dowód, na oświadczenie czy bez weryfikacji zatrudnienia, czy pracodawcy. A to nie wszystkie możliwości! Co jednak gdy wcale nie jesteśmy pod ścianą, ale potrzebujemy pieniędzy, bo planujemy remont mieszkania, kupno samochodu lub wycieczkę marzeń, o której zawsze marzyliśmy? Tu też pomagają pożyczki pozabankowe, ale ratalne.

Na spokojnie, na dłużej

Pożyczkę ratalną trzeba – jak nazwa wskazuje – spłacać w postaci miesięcznych rat w ustalonej na początku wysokości. Opłata więc dzielona jest na pewien okres, a pożyczkobiorca może spłacać ją powoli, na spokojnie, oczywiście trzymając się tego, co zostało zawarte w umowie. To wygodne i korzystne rozwiązanie, bo pożyczkobiorcy mogą znacząco łatwiej spłacić dług. Minusem są na pewno odsetki. Niemniej, jeśli potrzebujemy większej kwoty, to łatwiej ją spłacić, jak mamy dłuższy czas, więc to rozwiązanie jest tu jak znalazł. Problemy mogą się zaś pojawić, jak nie dotrzymamy terminu, ale i na to jest sposób. Jaki?

Dla zapominalskich, ale nie tylko

Każdemu się to może zdarzyć, każdy może zyskać miano “zapominalskiego”, ale też mogą wyniknąć inne, niezależne od nas czynniki, które pokrzyżują nasze plany. Po prostu mieliśmy dodatkowe wydatki i przez to nie starczyło nam pieniędzy na spłatę raty. W takiej sytuacji najlepsze co możemy zrobić, to skontaktować się z firmą pożyczkową i poprosić o przedłużenie czasu na uregulowanie zobowiązania. W większości sytuacji nie ma z tym problemu, bo firmy są otwarte na takie propozycje. Oczywiście taka możliwość nie jest darmowa, a więc wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jakimi? To już zależy od konkretnego przypadku.

Najważniejsza jest regularność

No ale właśnie, jakby nawiązując do poprzedniego wątku, najistotniejsza w pożyczaniu jest regularność, bo dzięki niej nie tylko nie będziemy mieć niepotrzebnych kłopotów, ale też firmy chwilówkowe będą na nas przychylniej patrzeć. Skoro nie mamy długów, z łatwością wyrabiamy się w terminie, to znak, że jesteśmy pożyczkobiorcami godnymi zaufania. To bardzo istotne, a więc zawsze przed wzięciem pożyczki, powinniśmy o tym pamiętać.

Niezależnie więc od tego, czy potrzebujemy pieniędzy, bo brakuje nam na podstawowe potrzeby, czy planujemy np. remont mieszkania, zawsze warto pomyśleć o pożyczce pozabankowej. To dużo korzyści, ale ze swojej strony musimy pamiętać, by wywiązywać się z postanowień umowy.

