Audyt SEO kluczem otwierającym bramy widoczności firmy w Google

O konieczności założenia firmowej strony internetowej w dzisiejszych czasach chyba nikomu nie trzeba już przypominać. Bez własnej strony www zamykamy bramy do pozyskiwania klientów z kanału internetowego. Warto jednak wiedzieć, że założenie strony nawet przez profesjonalną agencję jest w 90% niewystarczające, aby zdobyć klientów czy kontrahentów drogą online. Zanim klient pozna ofertę Twojej firmy, usługę bądź produkt musi wejść i odwiedzić Twoją witrynę. Pytanie pojawia się, skąd pozyskasz pierwszych klientów? W praktycznie każdej branży klienci szukają Twojej strony w wyszukiwarce Google.pl. Niezbędne jest techniczne podejście do budowania widoczności w wynikach wyszukiwania, aby na różne frazy kluczowe związane z Twoimi ofertami i usługami pojawiać się na jak najwyższych pozycjach, np: zdobycie pierwszej pozycji w Google na frazę „biuro rachunkowe opole” może wygenerować klientów dla profesjonalnego biura rachunkowego, które funkcjonuje w Opolu. Idąc podobnym tokiem rozumowania dla innych słów kluczowych i zapytań zaczniesz budować rozpoznawalność firmy w Google, zdobywać pierwszych klientów z wyszukiwarki i sprzedawać produkty w sklepie internetowym.

Jak skutecznie i efektywnie tego dokonać?

Jeżeli już założyłeś stronę internetową, to kolejnym krokiem powinno być opracowanie profesjonalnego audytu SEO, który jest dokumentem obrazującym aktualny stan Twojej strony w wyszukiwarkach internetowych oraz – jak poprawić pozycje serwisu i wyprzedzić konkurencję.

Co to jest audyt SEO? Uproszczona definicja

Audyt SEO – usługa realizowana przez specjalistę do spraw marketingu w wyszukiwarkach, która polega na sprawdzeniu aktualnej widoczności Twojej strony w Google. Rzetelnie przygotowany audyt prezentuje mocne i słabe strony serwisu pod kątem budowania ruchu i klientów za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. Opracowany dokument punktuje problemy witryny od strony technicznej, funkcjonalnej i wizualnej oraz prezentuje sposoby naprawy ewentualnych błędów.

Audyt SEO pokaże Ci, ilu potencjalnych klientów trafia na Twoją stronę z darmowego źródła, jakim jest wyszukiwarka Google. Poznasz słowa kluczowe i zapytania wpisywane przez ludzi do wyszukiwarki Google, aby trafili na Twoją stronę www.

Wreszcie dowiesz się, jak wygląda widoczność Twojej firmowej strony na tle konkurencji.

Jednak warstwa prezentacji aktualnych danych widoczności strony nie jest kluczowym tematem audytu SEO.

Najważniejszym celem jest propozycja dobrych zmian na stronie i efektywnych działań poza stroną, które przyczynią się do pozyskania większej ilości klientów i zarobienia więcej pieniędzy dzięki własnemu biznesowi.

Uzyskasz listę zawierającą wykaz szczegółów, co należy zrobić, aby strona zaczęła generować więcej klientów, sprzedaży produktów czy zapytań o oferty / usługi.

Kiedy najlepiej zrobić audyt SEO?

Istnieje kilka przypadków:

Podczas fazy projektowania i budowania strony.

Zanim firmowa strona trafi do indeksu wyszukiwarki Google i zostanie publicznie udostępniona w internecie dobrze, aby doświadczony specjalista do spraw pozycjonowania stron spojrzał na nią fachowym okiem i ocenił jej jakość pod kątem budowania ruchu i generowania klientów z wyszukiwarek internetowych.

Ruch organiczny z Google – to darmowe, a zarazem najtańsze źródło pozyskania klientów o które praktycznie zawsze warto walczyć.

Warto wiedzieć, że sam wygląd wizualny strony nie jest żadnym gwarantem klientów. Zarówno właściciele firm, jak i firmy tworzące strony często nie wiedzą o tym, że istnieje pojęcie technicznej optymalizacji strony.

Optymalizacja strony to nic innego jak przygotowanie wysokiej jakości kodu witryny, nasycenie odpowiednich słów kluczowych na stronie czy przyspieszenie szybkości ładowania witryny. To tylko nieliczne elementy, które finalnie poprowadzą do pozyskania pierwszych klientów za pośrednictwem Google.

Jednym z kroków dobrej optymalizacji jest wdrożenie gwiazdek Google na stronie.

Oto, jak tego dokonać?

Więcej znajdziesz tutaj.

Podczas fazy tworzenia nowej strony www / sklepu

Podczas zmiany strony, często zmieniamy wizualne aspekty serwisu, ale również technologię tworzenia stron. Może z dużym prawdopodobieństwem dojść do sytuacji, gdy zmienimy technologię, np z Joomli na WordPress, gdzie zmienią się adresy podstron.

Wówczas przy uruchomieniu strony na WordPressie, Google będzie pokazywał przez kilka tygodni w wynikach wyszukiwania adresy wskazujące na stare adresy Joomla, które przestały już istnieć.

Wówczas przy zmianie technologii zazwyczaj należy wykonać przekierowania 301 ze starych adresów na nowe adresy URL, dzięki czemu nie utracimy ruchu i przepływu klientów za pośrednictwem wyszukiwarki.

Zobacz poradnik o przekierowaniach 301

Podczas nagłych spadków w ruchu organicznym Google

Może się tak zdarzyć, że pozycjonujesz już stronę przez agencję SEO, która stosowała lub nadal stosuje techniki pozycjonujące z 2012 roku. Problem w tym, że te techniki w 2018 roku już nie działają.

Co więcej… Mogą szkodzić Twojej witrynie, skutecznie blokując budowanie ruchu i pozycjonowanie strony w Google.

Jakich analiz dokonuje się podczas audytów SEO?

Aktualna widoczność

Pokazuje, jak zachowuje się aktualnie witryna na tle konkurencji. Czy strona główna i podstrony poprawnie prezentują się w wynikach wyszukiwania Google?

Problemy techniczne

Wylistowane zostają wszelkie problemy związane z techniczną optymalizacją strony, począwszy od słów kluczowych, ich nasycenia na stronie, po szybkość ładowania strony i jej przyjazności pod kątem urządzeń przenośnych.

Treść nasycona na stronie

Analizowanie treści jest jednym z najważniejszych elementów audytu SEO. Odpowiednie nasycenie fraz kluczowych związanych z biznesem we właściwych miejscach na stronie jest podstawą do tego, aby walczyć o wysokie pozycje w Google.

O co chodzi z tekstami SEO? Sprawdź 5 żelaznych zasad, jak je dobrze napisać?

Linki zewnętrzne

Pozycjonowanie strony nadal w dużej mierze uzależnione jest od ilości linków przychodzących do strony. Profesjonalny audyt SEO punktuje linki, które mogą z dużym prawdopodobieństwem szkodzić linkowanej stronie i proponuje działania mające na celu pozbycia się nienaturalnych odnośników lub pozyskanie nowych linków z dobrych źródeł.

Ile kosztuje dobry audyt SEO? Cena pracy specjalisty

Ceny audtów SEO zależą przede wszystkie od ilości zindeksowanych stron w Google. Im większa strona, tym więcej podstron do analizy.

W efekcie specjalista SEO musi poświęcić więcej czasu na analizy problemów i sposoby ich naprawy.

Cena audytu dla małej firmowej strony waha się zwykle w przedziałach 500-1000zł. Rozbudowane strony czy sklepy internetowe za audyt zapłacą od 1000 zł do kilku tysięcy złotych.

Koszty są dużo wyższe, ponieważ tak jak wspomnieliśmy – jest więcej rodzajów stron do analizy (strona główna, kategorie, podkategorie, produkty, blog, kategorie bloga, tagi, wpisy, itp).

Dlaczego warto zainwestować pieniądze w porządnie przygotowany audyt?

Po pierwsze, jest to usługa jednorazowa, która przynosi długoterminowe korzyści na lata. Koszt audytu SEO rzędu 2000 zł zwróci się w bardzo krótkim terminie, jeżeli problemy wskazane w analizie zostaną rozwiązane, naprawione i wdrożone pod czujnym okiem specjalisty. Pozwoli to skutecznie budować ruch organiczny i pozytywnie oddziaływać na biznes i pracować na zyski przedsiębiorcy.

Skutkiem wdrożenia audytu SEO jest zazwyczaj poprawienie pozycji grup fraz kluczowych powiązanych tematycznie z ofertą, usługą, produktem co powinno mieć przełożenie na ruch, klientów i sprzedane produkty.

Samo zrobienie nawet najlepiej opracowanego audytu SEO nic nie daje, dopóki zawarte w nim rekomendacje nie zostaną wdrożone.

Taki audyt możemy Ci przygotować, wejdź na https://projektmarketing.pl – napisz lub zadzwoń.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności