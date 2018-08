Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Agnieszka Herba

Pracują krócej, bo jest za gorąco

Urząd Gminy Domaniów ma zmienione godziny pracy. „Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 505/2018 Wójta Gminy Domaniów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w związku z wysoką temperaturą panującą w pomieszczeniach urzędu, Urząd Gminy Domaniów w dniach od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2018 r. będzie czynny w następujących godzinach:

1 sierpnia 2018 r. od godz. 8:00 do 14:45

2 sierpnia 2018 r. od godz. 7:00 do 13:45

3 sierpnia 2018 r. od godz. 7:00 do 13:45

***

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.”

*

1 sierpnia krócej otwarte jest również starostwo (do godz. 14.00)