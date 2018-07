Aktywna 18-stka – pomysły na prezent do wykorzystania latem

Wkraczanie w dorosłość jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego człowieka. Od tej pory wszystko zaczyna się stopniowo zmieniać. Młody człowiek staje się pełnoprawnym obywatelem – ma prawo głosu, idzie na studia, podejmuje swoją pierwszą pracę. Z tego powodu, 18-ste urodziny powinny być spektakularne, aby ten przełomowy moment, został w pamięci solenizanta i jego bliskich na zawsze. Tylko jak do tego podejść?

Postaw na wspomnienia, bo to one zostaną

Prezent na 18 urodziny nie powinien mieć formy materialnej, ponieważ po latach skończy w kącie – dokładnie tak, jak pozostałe podarunki z przeszłości. Jeżeli solenizant lub solenizantka jest Twoją drugą połówką, spraw, aby ten czas był wyjątkowy. W tym przypadku potrzebujesz czegoś oryginalnego, a wręcz magicznego – jak lot balonem. Robi wrażenie, prawda? Spokojne szybowanie w przestworzach w ramionach ukochanej osoby, przypieczętowane lampką szampana, to coś, co w przyszłości będziecie mogli opowiadać swoim wnukom. A widoki – niesamowite…

Pozytywnie zaskocz solenizanta

Prezent niespodzianka to ryzykowna sprawa, jednak, jeżeli znacie się jak łyse konie, wówczas ta kwestia Was kompletnie nie dotyczy. Jeśli Twój przyjaciel jest urodzonym ryzykantem i uwielbia podejmować wyzwania, to może postaw na lot paralotnią albo skok spadochronowy? Ogromna dawka adrenaliny i niesamowite przeżycia sprawią, że to będą jego najlepsze urodziny w życiu. Miła perspektywa, prawda?

Zorientuj się, o czym tak naprawdę marzy

Wiele osób zupełnie mimowolnie przemyca informacje, które dzięki czujnej uwadze słuchającego, mogą się okazać kluczem do jego serca! Często rozmawiacie o tym, jak przyjemnie byłoby spędzić dzień w SPA lub na termach, ale jakoś nigdy nie ma na to czasu? 18-ste urodziny to znakomita okazja do spełnienia takich pragnień! Tym bardziej, że odrobina relaksu jeszcze nikomu nie zaszkodziła…

Zróbcie coś wspólnie

Kolejna niezwykle ważna kwestia – nikt nie powinien spędzać dnia urodzin samotnie. Nawet, jeżeli wielka impreza odbyła się kilka dni wcześniej i mieliście już okazję, aby wznieść wspólny toast za zdrowie przyjaciela, to dnia urodzin nie wolno lekceważyć. Jak to zrobić kreatywnie? Dobrym rozwiązaniem może się okazać tor Crazy Cart, na którym w większej grupie będziecie mogli pojeździć na specjalnych urządzeniach – Razor Crazy Cart. Zabawa, szaleństwo i jeszcze raz zabawa. Brzmi nieźle, prawda?

Niezależnie od tego, na którą możliwość się zdecydujesz, jedno jest pewne – w ten sposób pokażesz bliskiej osobie, jak bardzo Ci na niej zależy. Dorosłość bywa skomplikowana, dlatego warto wejść w nią pewnym i zdecydowanym krokiem, a mając wspaniałych ludzi wokoło, nie powinno to być trudne!

