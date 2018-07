Klasyk w nowej wersji

Oława. Kultura. Od 27 lipca kino „Odra” zaprasza na największą fiestę tego lata! Po 10 latach na ekrany kin wracają bohaterowie komedii muzycznej „Mamma Mia!”. Będzie więc beztrosko, słonecznie i kolorowo, z dużą dawką muzyki i tańca. Twórcy filmu ponownie zapraszają na magiczną grecką wyspę Kalokairi, by raz jeszcze spotkać się z ukochanymi postaciami i muzyką zespołu ABBA w zupełnie nowym wydaniu. W „Mamma Mia! Here We Go Again” znów znajdziemy się pod słońcem greckich wysp, gdzie wszystko pachnie miłością, przygodą i dobrą zabawą! Do oryginalnej obsady dołączają nowi aktorzy i nowe postacie. Na ekranie plejada gwiazd, m.in. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Amanda Seyfried, Andy`ego Garcia oraz Cher.

